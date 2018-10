Consejos para ahorrar en la ´cuesta de otoño´

Una vez finalizado el verano y recuperada la rutina laboral, es importante seguir una serie de pasos para afrontar la "cuesta de otoño" de la mejor manera posible. Esto es debido a que a muchas familias se les acumulan los gastos en septiembre, sobre todo a las que tienen hijos.

La vuelta al cole no solo deprime a los más pequeños, ya que los padres y madres se ven obligados a afrontar desembolsos en material escolar, libros, ropa nueva o actividades extraescolares. Asimismo, hay que volver a llenar la nevera y se va acercando el frío, y con ello la necesidad de calentar el hogar.

Todo ello partiendo de una cuenta corriente que llega con dificultades tras los excesos tomados en vacaciones. A pesar de que sea algo anual, siempre acaba teniendo consecuencias en los bolsillos. Por ello, proponemos una serie de pautas que pueden servir para ahorrar en otoño.

Cómo ahorrar en la "cuesta de otoño"

1. No te precipites con la calefacción. Es importante no poner la calefacción en cuanto haga un poco de frío. Es recomendable aguardar a que comience a haber temperaturas muy bajas. Además, una vez encendida se debería mantener la calefacción a una temperatura constante y que no sobrepase los 21 grados centígrados.

2. Llena la despensa cuanto antes. En cuanto empiece de nuevo el curso, puede ser recomendable hacer una compra que permita llenar la despensa y la nevera sin tener que volver a realizar pequeños gastos durante el mes. Asimismo, conviene consultar las ofertas de los supermercados cercanos para evitar que el gasto se dispare.

3. Prevé las averías. Al llegar al hogar, una buena opción para ahorrar es revisar toda la casa por si hay algún desperfecto o por si hay cualquier cosa que pueda sufrir daños en un futuro cercano. De esta forma, se arreglará la avería antes de que esta suponga un coste mucho mayor.

4. Ahorra en gasolina. En caso de que se necesite viajar en coche para acudir al trabajo o para llevar a los niños al colegio, se podría contemplar la idea de compartir gastos en gasolina con compañeros, amigos o familiares que realicen el mismo tramo. Así, todos saldréis ganando. Otra opción para ahorrar en gasolina es dar uso al transporte público o ir en bicicleta, con lo que también se cuidará el medio ambiente.

5. Invierte en tu hogar. Por último, se puede mirar si compensa cambiar los electrodomésticos u otros elementos que puedan ayudarnos a ahorrar energía. La "cuesta de otoño" puede ser un momento idóneo para sustituir los electrodomésticos viejos y que están despilfarrando energía. Esta medida supone un coste, pero también una inversión de cara al futuro.