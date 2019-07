El 15,7% de los españoles paga sus vacaciones con un crédito

El 55,2% no ha pedido nunca un préstamo para viajes.

El 55,2% no ha pedido nunca un préstamo para viajes. Unsplash | Nick Karvounis

Los españoles cada vez piden menos préstamos. Según los últimos datos del Banco de España publicados en abril de 2019, los préstamos al consumo se han desacelerado desde la segunda mitad de 2018. Si hace un año crecían a un ritmo del 20% ahora lo hacen al 14,8%.

Los meses previos al periodo estival era muy habitual que crecieran las solicitudes de préstamos para las vacaciones, sin embargo, este año van a ser menos los españoles que se endeuden para el verano. Según el estudio de iAhorro.com sobre 'Los préstamos que piden los ciudadanos para irse de vacaciones', el 55,20% de los encuestados no ha pedido nunca un préstamo para irse de vacaciones. El 18,80% afirma que ha recurrido a la financiación más de una vez en su vida, el 13,30% más de tres veces y el 15,70% declara que es su forma habitual de pagar las vacaciones.

"La crisis ha sido uno de los factores que ha incidido en la caída de los préstamos, pero no es la única respuesta. Existe por un lado entre los más jóvenes un segmento muy amplio que si tiene una relación más directa con aspectos económicos, y que por falta de ingresos o porque se consideren insuficientes para las entidades económicas no acceden a los préstamos. Pero por otro lado, hay un grupo denominémosle conservador que rechaza productos de préstamos, crédito y tarjetas de crédito. Y este grupo aumenta cuando la motivación del crédito se debe más a financiar bienes no estrictamente necesarios como ocurre con los viajes", señala Antonio Gallardo, experto financiero en iAhorro.com.



Los vascos, los españoles que más financiarán sus vacaciones este año



Si un cliente quiere pedir un préstamo, en la actualidad puede encontrar diferentes canales donde puede solicitarlo. Sin embargo, parece que este año van a ser menos los ciudadanos que pidan un préstamo para las vacaciones. El 69,40% de los encuestados no tiene planeado pedir un préstamo para la época estival, el 17,50% lo considera como una posibilidad y el 13,10% afirma con rotundidad que solicitará financiación este año.

Los gallegos (79,20%) son los que se muestran más reacios a la hora de pedir financiación para viajar este verano frente a los vascos (14,10%) que sí financiarán sus vacaciones de verano. Los más dubitativos son los madrileños con un 25,20%.

"En la actualidad podemos encontrar una gran oferta de financieras que ofrecen diferentes tipos de préstamos. Desde minicreditos y préstamos rápidos que dan una cantidad pequeña de dinero, pero con una disponibilidad casi inmediata. Estas empresas suelen tener unos intereses muy elevados comparado con las empresas tradicionales por lo que es muy importante saber cuál es nuestra necesidad para no endeudarnos más de la cuenta", recomienda el director de Préstamos y Tarjetas de iAhorro.com, Eduardo Zafra.



La cuantía media de los préstamos para las vacaciones es de 3.070,92 euros



¿Puedo permitirme un préstamo? ¿Cuánto debería pedir? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los ciudadanos antes de solicitar un crédito. "El consejo que daría a una persona en esta situación sería que revisase su situación financiera, para obtener una visión de conjunto de su renta, sus ingresos, sus gastos y, por otro lado, sus activos y sus pasivos, con el objetivo de que pudiese evaluar si conviene añadir deuda o no y, en el caso de que acabara solicitando un préstamo, que hiciese una estimación del impacto que tendría la devolución del mismo sobre sus finanzas. También, esta revisión permitiría al individuo tener un listado de activos a través del cual, antes de tomar la decisión de endeudarse, podría considerar la venta de alguno de ellos para financiar las vacaciones", explica José Antonio Díaz Campos, experto en educación financiera y economista.

El 24% de los encuestados por iAhorro.com pide entre 2.500 y 5.000 euros para sus vacaciones de verano. Este porcentaje se eleva entre el grupo de edad de 45 y 55 años, el 32,20% de estos ciudadanos solicita esta cantidad para sus préstamos vacacionales.

De forma global la cuantía media es 3.070 euros. Siendo la más importante entre 56-64 años. Los más jóvenes destacan en cuantías inferiores a los 1.500 euros (69,4% del total) y una media de 1.733 euros, mientras que en el lado contrario entre 56-64 años piden los importes superiores y tienen el préstamo medio más alto (4.242 euros).

"No pedir más de los que se va a necesitar. Esta es una de las claves para financiar con cabeza. Es muy importante hacer números antes de solicitar un préstamo para que sea lo más ajustado posible y no nos endeudemos por encima de nuestras posibilidades", concluye Eduardo Zafra.