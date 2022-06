Se acerca el final del mes de junio y son muchos los pensionistas que están pendientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para ver cuándo van a poder cobrar su pensión extraordinaria contributiva. Llega el verano y con él el plus en la cuenta del banco.

Por ello, los más mayores esperan impacientados a uno de los meses más significativos, puesto que llega la paga extra. Y además, este año, muchos bancos y cajas de ahorro van a adelantar la paga extraordinaria.

Peor no solo los pensionistas se beneficiarán de este plus en su cuenta corriente. También lo harán los mayores y discapacitados que perciben una pensión no contributiva del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Y este año hay novedad, ya que este mes de junio la paga extra será un 15% superior tras contar (por primera vez) con el visto bueno del Gobierno para la subida. Un importe que se recibieá con aumento hasta final del presente año.

Lo normal, por regla general, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) paga las pensiones -sean o no contributivas- a mes vencido. Esto es, el primer día hábil del mes siguiente (1 de julio). Pero desde hace un tiempo este tiempo se ha adelantado a la última semana del mes y hay algunos bancos o cajas de ahorro que ingresarán la paga extra de junio todavía antes, como ya te hemos adelantado.

Fechas para cobrar la paga extra de junio según tu banco

La Seguridad Social ya ha notificado que el cobro de las pensiones se efectuará a partir del 1 de junio, aunque la TGSS emitirá el pago a las entidades bancarias con algo de antelación, a partir del 25 de junio. Este mes también se cobrará la paga extra. Hay bancos, como CaixaBank que sí adelantarán el dinero para que los pencionistas lo cobren antes.

Como el día 25 cae sábado, habrá bancos que realicen el cobro a partir del siguiente día hábil (lunes, 27 de junio). No obstante, otras entidades bancarias prefieren adelantar el dinero. Este es el resultado.

Caixabank, a partir del 24 de junio.

Banco Santander, a partir del 24 de junio.

BBVA, a partir del 25 de junio.

Bankinter, a partir del 23 de junio.

Abanca, a partir del 27 de junio.

Unicaja, a partir del 24 de junio.

Banco Sabadell, a partir del 24 de junio.

Ibercaja, a partir del día, 24 de junio.

Cajamar, a partir del 27 de junio.

ING, a partir del 25 de junio.

Kutxabank, a partir del 27 de junio.

Reforma de las pensiones: ¿Cómo se cobra la paga extra ahora?

Sencillo. Las pagas extra en España funcionan tal que así. 12 meses, 14 pagas. O lo que es lo mismo, en junio y en noviembre llega el plus en la bonificación del ingreso. La fecha del cobro sí puede cambiar si es la primera vez que un pensionista la recibe. En este caso, la entidad financiera emitirá la primera para el último día hábil del mes, siempre que no sea fin de semana o coincida con festivo.