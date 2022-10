El uso del dinero ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. La digitalización ha afectado a la banca y cada vez se usan menos las monedas y billetes. El único elemento físico que utilizamos es la tarjeta de crédito e incluso para pagos pequeños tendemos a usar otros métodos como el Bizum.

Basar el manejo de nuestra economía en el ordenador, el móvil y la tarjeta es muy cómodo, aunque también peligroso. Quizás no tanto como guardar los billetes debajo del colchón, pero podemos correr el riesgo de que nos roben las contraseñas y algún delincuente tenga acceso a nuestro dinero.

Las causas más comunes de operaciones fraudulentas

Los datos son alarmantes: son casi un millón las operaciones fraudulentas que se realizan anualmente en España con tarjetas de crédito o débito. No solo en compras online: también de forma física. Muchos ciberdelincuentes se dedican a averiguar los números secretos para poder comprar con nuestro dinero hasta que nos demos cuenta y la cancelemos.

⚠️ Los siguientes datos no deben compartirse:

❌ Nombre del propietario de la tarjeta.

❌Fecha de vencimiento.

❌Pin y claves de acceso.

❌Tarjeta con la matriz.

❌Mensajes de pago por móvil. — Radio26 (@radio26cu) 29 de agosto de 2022

Muchas veces la clave es buena pero cometemos el error de caer en ciberestafas. No hay que hacer caso si nos llegan correos electrónicos o SMS que dicen ser del banco, ya que lo que hacen es enviarnos enlaces fraudulentos para que pongamos ahí nuestros códigos. No des ningún dato, ni siquiera la fecha de caducidad, ya que este es otro elemento de seguridad. En cualquier caso, a veces el problema es que nuestro número es fácil de adivinar.

Estos son los números que no debes elegir para ningún PIN

Ni para la tarjeta de crédito, ni para el móvil, ni para cualquier dispositivo que requiera de una contraseña. Hay números que deberían estar terminantemente prohibidos. Empezando por las fechas, ya que cualquier persona que sepa un poco de ti puede intuirlas fácilmente y acertarlas. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer.

Jajajajajajajaja lo mejor de todo es que el pin de mi tarjeta es una fecha muy previsible y no precisamente la de mi cumpleaños https://t.co/wqV8K6xOjV — P. (@paolobettini10) 5 de julio de 2022

Por otro lado, hay un listado de números fáciles que usamos porque nos resultan muy sencillos de recordar... pero para el delincuente también lo son. Según desvela Nick Berry, científico de datos de Facebook, más del 10% de las contraseñas de tarjetas de crédito son 1234. Estos son las diez elecciones más comunes para el PIN, todas ellas usadas en al menos una de cada 200 tarjetas:

1234 1111 0000 1212 7777 1004 2000 4444 2222 6969

Cualquier contraseña que siga un patrón numérico con repeticiones, sumas o multiplicaciones es fácil de robar. Lo ideal es que no se repita ningún dígito y no haya ninguna cuestión matemática, sino que diseñes un PIN por pura casualidad y hagas el ejercicio de recordarlo. El número menos empleado, por cierto, es 8068. No lo copies, que seguro que ahora dejará de serlo.

Los consejos del Banco de España para evitar que te roben las claves

Ante el incremento de los casos, el Banco de España ha lanzado una serie de recomendaciones. Toma nota: