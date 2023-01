Buenas noticias para algunos españoles: pagarán menos impuestos en 2023. El Ministerio de Hacienda ha realizado algunos ajustes en el IRPF que beneficiarán a muchos contribuyentes. No afectará a las rentas muy altas ni a las más bajas, sino que en esta ocasión es la clase media.

Según estima el Gobierno van a ser 250.000 los españoles que aprovechen esta reforma. Se trata de aquellos que perciben entre 22.000 y 35.000 euros anuales. Eso sí, será de manera escalonada: no afectará igual a los que cobran menos de 25.000 que a los que superan los 30.000.

Por qué solo se baja el IRPF a este tramo y cómo funciona la rebaja

El Gobierno no lo considera una rebaja fiscal sino un ajuste, porque afecta a la clase media y no a la baja. El objetivo es que no haya un salto grande en el IRPF por pasar de 21.000 a 22.000 para evitar el fraude fiscal. Y es que actualmente un contribuyente que gana 22.001 euros paga 2.303,22 euros por este impuesto y uno que gana cien euros menos tan solo 1.184, por lo que resulta más beneficioso cobrar menos.

Hacienda pretende evitar que se haga ingeniería financiera con este asunto, por lo que va a implementar un sistema proporcional a las ganancias. De este modo quien gane 22.000 tendrá una rebaja de 1.000 y quien gane cerca de 35.000 contribuirá menos pero será una cifra pequeña la que deje de pagar. Eso sí, es posible que la Agencia Tributaria se lleve de vuelta este ajuste en la declaración de la renta de 2024.