La famosa cuesta de enero ya pasó, pero lo cierto es que la crisis económica sigue azotando tanto a muchas empresas como a innumerables familias. Las medidas gubernamentales son insuficientes y las inversiones no están dando rentabilidad deseada, por lo que en ocasiones vemos que con nuestro salario no es suficiente para cubrir el alquiler, las hipotecas o simplemente pagar las facturas básicas. Por ello, toda ayuda es bienvenida para mejorar nuestras finanzas personales. De la misma manera que ocurre con las operadores de telefonía, es importante conocer las condiciones de los bancos y no descartar un cambio de entidad.

Recientemente te contamos algunas ventajas de llevar tu cuenta a Abanca, pero ahora haremos lo propio respecto de Cajamar. Si te interesa la promoción, toma nota. Los regalos a los que optas dependen de la cantidad que ingreses cada mes en tu nómina, prestación o pensión. La cuenta de Cajamar te regala 200 euros en efectivo por domiciliar tu nómina. Para ello, tendrás que cumplir con algunos requisitos. Si abres una Cuenta 360, domicilias una nómina de, como mínimo, 1.200 euros y respetas una permanencia de 36 meses, la entidad te premiará con un regalo de 200 euros en efectivo, además de una rentabilidad por tus ahorros de hasta el 1%. Así es como puedes solicitar los 200 euros a Cajamar Domiciliar una nómina o pensión de, al menos, 1.200 euros al mes.

La bonificación será de 100 euros para nóminas de importes entre 950 y 1.199 euros.

Respetar una permanencia de 36 meses. El plazo para optar a estas ayudas es el primer trimestre del año 2023 o hasta que firmen las 2.000 primeras nóminas domiciliadas.