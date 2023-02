Si te acabas de comprar una casa o bien has decidido redecorar, suele llegar el momento de deshacerse de muebles viejos o que no combinan con el estilo que quieres. Y, después, comprar nuevos productos. Son muchas las opciones que tienes para comprar o vender muebles, faltaría más. No hay más que ver la cantidad de anuncios de objetos de segunda mano por medio de diferentes aplicaciones.

En caso de que tengas un mueble de IKEA, te contamos un método para recuperar una buena parte del dinero invertido en su momento. Se trata del servicio 'buy back resell' (recompra y reventa) de la cadena de muebles sueca. ¿Cómo conseguir que IKEA me pague dinero por mis muebles? Lo primero que debes saber es que tienen que ser IKEA y el máximo que te devolverán puede rondar el 40% de su precio. Y rarísima vez. Partamos de la base de que el mueble en sí debe estar correctamente montado y relativamente limpio. En cualquier caso, lo si lo que quieres es sacar algo por un mueble cuya alternativa es la basura, ni tan mal. Debes entrar en la web de IKEA y acceder al servicio de Recompra y reventa. Ahí debes utilizar su herramienta de estimación rellenando los datos que te pierden y entonces te darán un precio. Una vez decidido si te interesa, debes acudir a la tienda de IKEA con el mueble y un empleado comprobará si tu producto se ajusta exactamente a lo que pusiste. De lo contrario, te hará una oferta diferente. ¿Qué muebles puedo revender a la tienda? Cómodas.

Aparadores.

Librerías y estantes.

Sillas.

Armario no muy grandes.

Mesas pequeñas.

Escritorios.

Armarios de oficina.