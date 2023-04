El contrato fijo discontinuo, también conocido como contrato de trabajo a tiempo parcial con período de actividad, es una modalidad de contrato laboral que se utiliza en España para atender a las necesidades de determinados sectores, como el turismo o la hostelería. Se trata de un contrato que se realiza para cubrir las necesidades de una empresa durante un periodo concreto, con una duración inferior a un año. Esta modalidad no es nueva, ya que se creó en 1976, pero lo cierto es que en el último año se ha redescubierto incluso como un arma electoral. Aunque su principal función es manipular datos del paro, lo cierto es que hay personas que pueden beneficiarse de alguna manera de dicho tipo de contrato.

En este contrato, el trabajador y la empresa acuerdan las fechas en las que se realizará el trabajo y las horas que se deberán dedicar durante cada una de ellas. El trabajador tiene derecho a un contrato indefinido y a una remuneración proporcional al tiempo trabajado, a lo que se le suma la prestación por desempleo en los períodos en los que no se trabaje. En este sentido, es como cualquier otro contrato.

La gran ventaja del contrato fijo discontinuo es que permite a las empresas atender a las necesidades de una temporada determinada sin tener que contratar a nuevos trabajadores, lo que genera un ahorro en costes laborales, así como un mayor control sobre la plantilla. El Gobierno trata de incentivar esta modalidad con acceso a ciertas bonificaciones y reducciones en la contratación.

Por otro lado, desde el punto de vista del trabajador, el contrato fijo discontinuo ofrece la falsa sensación de tener un trabajo estable, aunque no lo es más que el contrato por obra de toda la vida. Además, permite compatibilizar el trabajo con otras actividades, ya que los períodos de inactividad pueden ser aprovechados para buscar trabajo en otros sectores.

A pesar de las ventajas que presenta, el contrato fijo discontinuo también tiene sus desventajas. Una de las principales es la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar el contrato, ya que este depende de las necesidades de la empresa. Por otro lado, el trabajador puede verse obligado a aceptar las condiciones que le ofrezcan, ya que si no lo hace, corre el riesgo de no ser llamado para trabajar en la próxima temporada.

Casi medio millón de fijos discontinuos en paro... sin contar para el paro

Visto lo visto, la mayor ventaja del creciente número de fijos discontinuos es para el Gobierno, ya que recientemente decidieron excluirlos de los datos del paro... como si no existieran. Pues bien, recientemente se han dado a conocer un dato que el Ejecutivo no tenía ningún interés en hacer público, ya que tira por tierra el dato de paro con el que se felicitaban, omitiendo a su vez que la inmensa mayoría de los nuevos contratos eran públicos y no del sector privado, motor de la economía española. El dato ha tardado más de un año en estar disponible desde que se aprobó la reforma laboral, pero el Ministerio de Trabajo finalmente ha desvelado el misterio: 443.078 trabajadores con contrato fijo discontinuo estaban inactivos a final de 2022. En este sentido, el paro descendió en diciembre en 43.727 personas al situarse en los 2.837.653, la cifra más baja desde 2007.... pero claro, la cifra real alcanzó los 3.280.731 según los propios datos oficiales del Gobierno.