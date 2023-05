El estado de la económica actual es más duro que nunca por la vertiginosa subida de los precios. Muchas familias han quedado en situaciones comprometidas y ahorrar dinero se ha convertido en una necesidad imperiosa. Hay pocos trucos que aún no conozcan los más necesitados, pero hay algunos que quizás no se te habían ocurrido para ahorrar en tiempos de crisis y hacer frente a este escenario de la mejor manera posible con los recursos de los que dispongas.

Reducir los gastos en alimentación

Cocinar en casa es una excelente opción para ahorrar. Planifica tus comidas de toda la semana y ten siempre una lista de la compra detallada antes de visitar el supermercado. Que no te tiente cualquier oferta por un producto que no necesitas. Comprar a gran escala cuando los precios sean más bajos de lo habitual y congelar carnes y verduras también te ayudará a ahorrar a largo plazo. Además, intenta evitar comprar alimentos procesados o precocinados, ya que son mucho más caros.

Reducir los gastos en transporte

El coche es la opción más cómoda y la que más se adapta a tus necesidades, pero también la que más gasta por la gasolina y el desgaste del vehículo. Recurrir, si es posible, a la bicicleta, el transporte público o ir a pie es una excelente forma de ahorrar dinero a diario. Si necesitas utilizar el coche por tu destino u horario laboral intenta compartirlo con familiares o compañeros para reducir los costes.

Reducir los gastos en ocio

Si quieres ahorrar algunos euros en entretenimiento, intenta optar por actividades gratuitas, como pasear por la playa o por un parque, o hacer una salida a la montaña. Además, hoy en día existen muchas opciones de entretenimiento a través de Internet, como películas y series de televisión, que puedes disfrutar en casa ahorrando el dinero que gastarías en el cine.

Reducir los gastos en servicios

Ahorrar en servicios esenciales puede resultar difícil, pero hay medidas que puedes tomar para reducir los costes. Por ejemplo, intenta ahorrar en el consumo de energía eléctrica apagando los electrodomésticos cuando no están en uso y, en la medida de lo posible, en horas a las que la luz es más barata. Apaga las luces cuando salgas de una habitación y reduce el tiempo de uso de la lavadora y la secadora. Y cuando compres un electrodoméstico nuevo, mejor que tenga una buena eficiencia energética aunque en el momento de la compra cueste unos euros más.

Reducir los costes en el hogar

Si necesitas comprar muebles para tu casa o electrodomésticos, intenta comprar en tiendas de segunda mano o buscar por internet ofertas y descuentos. Hay numerosas aplicaciones de compraventa en las que te ahorras toda comisión a terceros que sí hay en las tiendas. Compara precios y piensa si realmente necesitas los artículos que quieres antes de invertir en ellos.

Hay muchas formas de ahorrar dinero en tiempos de crisis. Si buscas reducir tus gastos diarios, sigue estos trucos y lograrás una reducción significativa en tu presupuesto mensual. No olvides que el ahorro no sólo depende de lo que gastas, sino también de cómo lo gastas. ¡Sé consciente de tus gastos y adopta una actitud más ahorrativa en tu día a día!

Tres cosas que piensas que te harán ahorrar y te equivocas

La cuenta de Instagram @ahorradoras ha subido un post de interés sobre tres prácticas habituales que pensamos que pueden ayudarnos a ahorrar y -al contrario- perjudican.

"Si estáis buscando formas de ahorrar dinero, hay algunos consejos que es mejor evitar. A veces, podemos tomar malas decisiones que nos hacen gastar más de lo que deberíamos. Lo peor es que pensamos que son para bien. Por ejemplo, es mejor no comprar ofertas solo porque quieres aprovecharlas, especialmente si no las necesitas.

También es importante no comprar en grandes cantidades cosas que tal vez no uses o que se vayan a echar a perder antes de que los uses. Y por último, no te olvides de revisar los gastos grandes antes de los pequeños.

Muchas veces nos centramos en revisar #gastoshormiga que son necesarios pero en ocasiones es una forma de procrastinar y no enfrentarse a revisar gastos mayores. Pero no te preocupes, ¡Estamos aquí para ayudarte desde 2011!"