Los principales representantes de los empresarios (CEOE y Cepyme) y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) han llegado a un acuerdo para acordar una subida salarial. En plena campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, ha saltado a los medios una noticia que se esperaba desde hace un año.

Dejando de lado a los funcionarios, que han visto cómo de nuevo se les subió el sueldo un 9,5% en dos años, la inmensa mayoría de los trabajadores españoles llevan tiempo viendo sus sueldos congelados. O casi.

Lo primero es recordar que esta subida salarial es del 4% para el presente año, mientras que habrá que sumar otro 3% en 2024 y 2025, además de un posible 1% en función de la inflación. Precisamente este último punta era de los que más pesaban para frenar la negociación.

¿Estamos entonces de enhorabuena o es un brindis al sol?

Pues un poco de cada. Por un lado, está claro que todo acuerdo es positivo, sobre todo si implica la posibilidad de que ganemos un poco más de dinero cada mes por hacer nuestro trabajo. Por otro lado, este acuerdo afecta a todos los trabajadores que se encuentran bajo un convenio colectivo, aunque es cierto que si tienes uno propio por debajo, es probable que los representantes sindicales se pongan las pilas para, como mínimo, igualarlo. En cualquier caso, este acuerdo no es una ley, por lo que no obliga a ninguna empresa a acatarlo y serán pocas (casi ninguna) las que lo adopten de primeras. Nos referimos a que se trata de una simple recomendación. En este sentido, lo más probable es que por el momento no veas cómo se te aplica la subida.

Hay que recordar que tanto la subida del sueldo mínimo como estas salariales repercuten directamente en los empleadores, que son los que se hacen cargo de la mejora salarial de sus empleados. Tanto desde la CEOE como de algunos sectores políticos y sociales se critican algunas de estas medidas no por lo que beneficia al trabajador en cuestión, sino por lo que perjudica a la empresa, generalmente referentes a pymes y pequeños negocios que tienen que abonar la subida salarial en bruto, cargando sus gastos de impuestos. Lo que reclaman muchos es que aceptan pagar más a sus empleados, pero el Gobierno debería rebajar las retenciones que afectan a la empresa.