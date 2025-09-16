MyInvestor vs Trade Republic: similitudes y diferencias entre dos apps de inversión

La economía evoluciona. No hace falta ser un experto, ni tampoco una persona liberal o capitalista para intentar ganar dinero en Bolsa. No se trata de coherencia ideológica, sino de asumir que muy probablemente termine mutando el sistema de pensiones que conocemos y en unos años no sirva como el sustento vital que supone hoy. Tampoco hace falta relacionar las inversiones con la Bolsa, ya que hay una serie de fondos diferenciados e incluso vinculados a las criptomonedas. Lo que está claro es que la economía española, por mucho que crezca, no va tan bien como en el pasado y el valor del dinero es cada vez menor. Eso de que una familia viviera tranquilamente con un sueldo y pudiera acceder a la compra fácil de una vivienda, vacaciones y demás, no tiene sentido. No volverá a pasar. Así pues, debemos estar preparados para velar por nosotros y los nuestros. El ahorro es una manera de verlo, pero todo dinero estancado pierde su valor y eso los bancos lo saben, aunque te ofrecen pequeños porcentajes para convencerte y que no lo toques. ¿Por qué? Sencillo, porque así lo pueden tocar ellos, dando préstamos o invirtiendo en fondos que les generan mucho beneficio. La banca (casi) siempre gana, ya se sabe.

En los últimos años, las aplicaciones de inversión se han convertido en una herramienta clave para los ahorradores que buscan rentabilizar su dinero de manera sencilla, rápida y con bajas comisiones. Entre las opciones más populares en España destacan MyInvestor y Trade Republic, dos plataformas que, aunque comparten la misión de democratizar la inversión, presentan diferencias importantes en cuanto a productos, costes y filosofía de uso. A continuación, analizamos sus similitudes y diferencias para ayudar al inversor a elegir la opción más adecuada.

Similitudes entre MyInvestor y Trade Republic

Acceso digital y sin papeleo Ambas plataformas se gestionan íntegramente desde una aplicación móvil, lo que elimina las barreras tradicionales de los bancos. La apertura de cuenta se realiza de manera 100% online, con verificación de identidad y activación en pocos pasos. Comisiones bajas o inexistentes Una de las principales razones de su popularidad es la reducción drástica de costes frente a la banca tradicional. Tanto MyInvestor como Trade Republic ofrecen condiciones competitivas: la primera destaca en fondos indexados y carteras automatizadas sin comisión de custodia, mientras que la segunda permite comprar y vender acciones o ETFs a bajo coste. Orientación al pequeño inversor Estas apps buscan democratizar la inversión, permitiendo empezar con cantidades mínimas. En MyInvestor se pueden contratar fondos desde 150 euros, mientras que en Trade Republic se puede invertir en acciones fraccionadas con sólo 1 euro. Regulación y seguridad Ambas están supervisadas por organismos financieros europeos. MyInvestor opera en España bajo la supervisión del Banco de España y la CNMV, mientras que Trade Republic está regulada por la BaFin (Alemania) y el Banco Central Europeo. Esto otorga garantías al ahorrador en términos de protección de depósitos e inversiones.

Logo de MyInvestor / MyInvestor

Diferencias entre MyInvestor y Trade Republic

Productos de inversión disponibles

ofrece una propuesta híbrida: fondos indexados, roboadvisors, planes de pensiones, ETFs y hasta cuentas remuneradas de ahorro. Es ideal para un inversor que busca diversificación y gestión automatizada. Trade Republic, en cambio, se centra principalmente en acciones, ETFs y criptomonedas. Su propuesta es más directa, pensada para quienes desean operar en mercados financieros con libertad y sin intermediarios.

Modelo de comisiones

, muchos productos están libres de comisión de custodia, aunque existen costes asociados a los fondos (los llamados TER). En Trade Republic, cada orden de compra o venta cuesta 1 euro, lo que la convierte en una plataforma muy competitiva para traders activos, pero menos adecuada para quien prefiere gestión pasiva. Si vas a realizar muchos movimientos de cantidades bajas, puedes perder parte del beneficio por este motivo.

Perfil del usuario objetivo

resulta atractivo para el ahorrador que busca construir un patrimonio a largo plazo mediante estrategias pasivas como la indexación. Trade Republic está diseñada para inversores más autónomos, con interés en elegir acciones concretas o en experimentar con criptomonedas.

Interfaz y experiencia de usuario

ofrece un entorno más cercano a la banca digital, con apartados de ahorro, inversión y planificación financiera. Trade Republic apuesta por un diseño minimalista, casi gamificado, enfocado en la compraventa rápida. Una de las mayores quejas de dicha opción reside en la mala atención al cliente, ya que en estos momentos es prácticamente nula.

Logo de Trade Republic / Trade Republic

La inversión conlleva riesgo

Tanto MyInvestor como Trade Republic representan una nueva generación de apps de inversión y esta nunca estará libre de riesgo. Mientras que MyInvestor destaca por su enfoque en la inversión a largo plazo y la diversificación con fondos indexados, Trade Republic se posiciona como una alternativa potente para quienes buscan operar en acciones, ETFs o criptomonedas con costes reducidos. Si un banco tradicional te ofrece un producto similar o mismas inversiones, lo que está claro es que te cobrará mayores comisiones. Lo bueno es que siempre tendrás una oficina física a la que recurrir en caso de dudas.

El apagón obligó a volver al dinero en efectivo / Europa Press

El dinero llama al dinero... pero no siempre viene

Lo que está claro es que los neobancos han llegado para quedarse y están respaldados económicamente por los mismos que los bancos tradicionales. Lo que debes tener claro es que con las inversiones lo normal es ganar dinero a largo plazo, pero no siempre es así y el riesgo es evidente. Entre una u otra de las aplicaciones mencionadas la diferencia principal reside en el perfil del inversor. Si se busca gestión automatizada y ahorro a largo plazo, MyInvestor puede ser la mejor opción. Si se prefiere autonomía en la selección de activos y operativa directa, Trade Republic ofrece un entorno más flexible, menos condicionado a paquetes concretos. El dinero llama al dinero... pero no siempre viene.