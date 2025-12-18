El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

Sin sorpresas, como suele suceder. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés de referencia en la zona euro sin cambios por cuarta reunión consecutiva. El precio oficial del dinero a corto plazo en la unión monetaria, por tanto, quedará en el 2% en que lleva instalado desde el pasado junio. Eso sí, su presidenta, Christine Lagarde, ha enfriado la posibilidad de una subida de tipos el año que viene, alentada en las últimas semanas por el ala más ortodoxa de la institución (los llamados 'halcones').

"Reconfirmamos que estamos en una buena posición, lo que no quiere decir que estemos estáticos. Hoy ha habido una decisión unánime respecto a mantener los tipos, pero también ha habido la visión unánime de que todas las opciones deben permanecer sobre la mesa y de que nos ciñamos al enfoque de decidir reunión a reunión en función de los datos, sin establecer una trayectoria sobre los tipos ni una fecha concreta para cualquier movimiento", ha sostenido.

La banquera central francesa ha querido de esta manera contrarrestar unas declaraciones recientes de la alemana Isabel Schnabel, consejera ejecutiva del banco central, en las que esta afirmó sentirse "bastante cómoda" con la expectativa del mercado de que el próximo cambio de tipos sea una subida y no una bajada, aunque no se produzca a corto plazo. Frente a este mensaje, Lagarde ha querido dejar claro que todas las opciones siguen abiertas en función de los acontecimientos.

"Una cosa que no ha cambiado mucho (desde la reunión del consejo de octubre), y que en todo caso puede haber empeorado, es la incertidumbre. Y la incertidumbre no es una situación cómoda. Así que creo que todos sufrimos ese grado de falta de comodidad", ha lanzado con intención antes de insistir en que el consejo ha decidido unánimemente no atarse de manos. "Sé que a todo el mundo le gustaría tener alguna orientación futura, pero, dada la situación actual y el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos, simplemente no podemos", ha argumentado.

Esperar y ver

Con la inflación bajo control y la economía dando muestras de resiliencia pese a las incertidumbres globales, la autoridad monetaria puede permitirse seguir instalada en el modo 'esperar y ver'. El IPC de la zona euro lleva todo el año moviéndose en torno al objetivo del BCE de que esté en el 2% a medio plazo (en noviembre fue del 2,1%). Y la actividad económica, aunque moderada, está mostrándose más resistente de lo esperado: el PIB de la zona euro creció el 0,3% en el tercer trimestre, dos décimas más que en el trimestre anterior.

Así las cosas, la decisión de mantener los tipos se daba por descontada, como le gusta al banco central, uno de cuyos objetivos es ser predecible para que los tipos del mercado reflejen la orientación de su política monetaria. El mayor interés de los analistas respecto a la reunión de este jueves estaba en la revisión trimestral de las previsiones macroeconómicas que ha realizado el organismo, por las pistas que pueda ofrecer sobre el futuro de la política monetaria a medio plazo.

La conclusión es que las nuevas previsiones parecen alejar aún más la posibilidad de nuevas rebajas de tipos, al contrario que hasta hace unos meses, cuando se esperaba que el banco central aprobase un nuevo y último recorte hasta situarlos en el 1,75%. La inflación de 2026, así, ha sido revisada al alza porque se espera que la de los servicios "descienda más lentamente", mientras que el crecimiento económico se espera que sea "más vigoroso" que hace tres meses por el impulso de la demanda interna, con lo que da más margen para no suavizar la política monetaria.

Más inflación y crecimiento

Los expertos del BCE, en concreto, estiman ahora que la inflación se situará de media en el 2,1% en 2025, el 1,9% en 20216, el 1,8% en 2027 y el 2% en 2028 (frente al 2,1%, el 1,7% y el 1,9% de septiembre, cuando todavía no se auguró un dato para el último de esos años). La subyacente -la que excluye los más volátiles precios de la energía y los alimentos- la calculan ahora en el 2,4% en 2025, el 2,2% en 2026, el 1,9% en 2027 y el 2% en 2028 (frente al 2,4%, el 1,9% y el 1,8% anterior). En cuanto al PIB, lo estiman en el 1,4% en 2025, el 1,2% en 2026 y el 1,4% en 2027 y 2028 (frente al 1,2%, 1% y 1,3% de hace tres meses).

Lagarde, en esta línea, ha destacado que el BCE sigue con especial atención la reciente subida de la inflación de los servicios (del 3,2% de septiembre al 3,5% en noviembre), ya que está relacionada con un incremento de los salarios que le ha "sorprendido" por ser mayor del esperado. Ello explica en buena medida la mayor inflación prevista para 2026, aunque el banco central prevé que la subida de los sueldos se vaya moderando hasta quedar algo por debajo del 3% a finales del año que viene.

Futura presidencia

La presidenta del banco central, por otra parte, ha sido preguntada en rueda de prensa sobre los posibles candidatos a sustituirla cuando finalice su mandato no renovable en octubre de 2027, ya que en las últimas semanas han empezado a surgir posibles nombres, como el del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos. "No tengo ningún candidato favorito y no dije que Klass Knot sea el candidato idóneo. Hay muchos candidatos muy buenos e Isabel (Schnabel) es una de ellos", ha afirmado para aclarar unas declaraciones de octubre, cuando avaló el perfil del expresidente del Banco de los Países Bajos para el puesto.

En Alemania, en este sentido, han surgido voces que defienden que al país, el más grande de la zona euro, le corresponde ocupar por primera vez la presidencia del BCE. De ahí la referencia a Schnable. Lagarde, en esta línea, ha recordado que en dos ocasiones precedentes la interpretación legal fue que un consejero ejecutivo del banco central no podía pasar a ocupar otro puesto dentro del comité ejecutivo, lo que impediría la candidatura de la germana, pero se ha mostrado partidaria de volverlo a analizar. "Pero en cuanto a quién será, de qué nacionalidad, no tengo nada que decir al respecto. Será decisión del Consejo Europeo, y la decisión se tomará fuera de este hermoso edificio", ha añadido.

