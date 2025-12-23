Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 26, 27, 29 y 44 y las estrellas 11, y 12.
El código del Millón ha sido el WNH08175.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Hugo Guillamón crece en Croacia
- El Nou Mestalla inicia la instalación de su cubierta traslúcida
- La lesión de Isco se complica y la baja puede ser larga
- La reacción de Umar Sadiq tras ser preguntado por una posible vuelta al Valencia
- La racha triunfal del VCF Mestalla de Angulo confirma la reacción
- Cambio importante en el estudio de arquitectos del Nou Mestalla, Fenwick-Iribarren
- Ya se conoce el tiempo de baja de Koundé
- Así serán los cuatro espacios clave del Nou Mestalla: Mediterranean Suites, Mediterranean Club, Loges y el auditorio