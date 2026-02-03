Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 3 de febero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 3 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 27, 28, 34 y 37 y las estrellas 4 y 9.
El código del Millón ha sido el XPH79542.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Última hora de la operación salida con Raba y Santamaria
- El exvalencianista Yaremchuk encuentra equipo a pocas horas del cierre de mercado
- ¿Qué pasa con Javi Guerra?
- Comunicado del Hapoel Tel Aviv sobre el partido contra Valencia Basket
- El Valencia CF entra en el último día del mercado: Así están sus opciones de fichar
- Los movimientos del Valencia CF en el mercado de fichajes
- Pedro Martínez: 'Hemos tirado 36 triples pero deberíamos haber tirado aún más
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas