Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026 es: 24, 36, 41, 46 y 53, siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Mensaje de Juan Roig a los jugadores tras el KO contra el Real Madrid en Copa del Rey
- Valencia Basket - Real Madrid, en directo | la Copa del Rey 2026, resultado y narración en vivo
- El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid de Copa del Rey en el Roig Arena
- El Valencia CF espera hoy a su último fichaje: Renzo Saravia
- Carlos Corberán confirma la duda de Lucas Beltrán para La Cerámica
- Renzo Saravia: 'Soy un profesional, estoy para competir
- Así fue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa