Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 15, 16, 19, 28 y 37 y las estrellas 6 y 9.
El código del Millón ha sido el ZHT98118.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Decisión tomada con Julen Agirrezabala
- Se confirma el problema para Carlos Corberán en el entrenamiento del Valencia CF
- Final: Valencia Basket resiste la rebelión lituana y logra una victoria importante
- El Valencia CF ficha a la perla de la cantera del Ontinyent
- La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF
- El porterazo valenciano que no deja de crecer: MVP de la Copa de Italia
- ¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV