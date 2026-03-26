Declaración de la renta 2025: ¿El IRPF me puede ayudar a ahorrar para comprar una casa?

El próximo 8 de abril da inicio la campaña de la declaración de la renta, momento en el que los contribuyentes deben ajustar cuentas con la Agencia Tributaria. Al igual que todos los años, el plazo de presentación finaliza el 30 de junio.

Este año no hay novedades reseñables. Ente lo más destacado se encuentra la nueva modalidad llamada “Renta Directa”, que consiste en presentar la renta sin modificar el borrador, es decir, para aquellas personas que no tienen nada que aportar y quieren acabar con este trámite cuanto antes. No obstante, los expertos de Banco Mediolanum recomiendan, ante todo, ser cautos a la hora de hacer la renta: “En cualquier caso es importante revisar que el borrador de la Agencia Tributaria se ajusta a la realidad económica. Ya que, en caso de discrepancias, Hacienda puede reclamar cuotas adicionales y, en última instancia, como contribuyentes, somos los responsables de la declaración presentada”.

Novedades en los tramos y la importancia de la revisión

A diferencia de otros años, la actual campaña trae cambios en los tramos estatales y autonómicos. Desde Banco Mediolanum subrayan que, a nivel estatal, "se ha aumentado el tramo más alto de las rentas del ahorro una vez más, centrándose principalmente en contribuyentes con ganancias superiores a 200.000 euros".

Ante este escenario, desde la entidad bancaria recomiendan cautela: "En cualquier caso es importante revisar que el borrador se ajusta a la realidad económica. Ya que, en caso de discrepancias, Hacienda puede reclamar cuotas adicionales y, en última instancia, como contribuyentes, somos los responsables de la declaración presentada”.

IRPF y vivienda

Lo que los usuarios sí seguirán encontrando en la renta son las deducciones habituales: por familia numerosa, por alquiler, etc. Se trata de un dinero que permite al contribuyente aliviar su carga económica y, en cierta forma, ahorrar.

Entonces… ¿Podría el IRPF ayudar a ahorrar para conseguir la entrada para una vivienda? “El IRPF no resolvería por sí solo el problema del acceso a la vivienda, pero sí podría constituir un instrumento complementario eficaz para mejorar la posición financiera de los hogares de renta media, tanto en la fase de preparación de la compra como en la fase de amortización de la hipoteca”, explica Antonio Gallardo, experto del comparador financiero Banqmi.

Concretamente, el estudio realizado por el comparador digital Banqmi revela que a través de la deflactación del IRPF y la recuperación de la cuenta vivienda una persona podría conseguir ahorrar el 13% del valor medio de una vivienda (172.535 según el Instituto Nacional de Estadística).

La deflactación del IRPF consiste en que, si el sueldo de una persona sube a causa de la inflación, esa subida de sueldo no implique también un aumento del IRPF. “Si el IRPF se hubiera ajustado a la inflación acumulada, un trabajador con salario medio habría conservado 2.694 euros adicionales en cinco años. Esta cuantía mejora la renta disponible del contribuyente y puede contribuir a generar ahorro previo”, comenta Gallardo.

En esta misma línea se encuentra la cuenta vivienda. En los años 90 y 2000 existía una cuenta bancaria de una duración máxima de 4 años que una persona podría contratar para destinarla exclusivamente a la adquisición de la primera vivienda. La principal ventaja de este producto era que en la declaración de la renta Hacienda devolvía el 15% del dinero ahorrado en esa cuenta. En el caso de que una persona tuviera 1.000 euros en la cuenta, por ejemplo, recibía 150 euros a través de la renta.

En definitiva, el experto financiero de Banqmi asegura que con estas dos medidas el usuario puede conseguir un porcentaje importante para la entrada de una vivienda: “la suma de la deflactación del IRPF y la deducción por cuenta vivienda genera un impacto fiscal previo total de 6.858 euros. Si además se incorpora el ahorro acumulado el capital conseguido alcanza los 34.620 euros, es decir, el 13,02% del precio medio de un inmueble (172.535 euros)”.

El IRPF también ayudaría a aliviar la carga de la hipoteca

Otra de las medidas que revindican desde Banqmi es aplicar la deducción estatal por vivienda habitual a todas las casuísticas, no solo destinarla para aquellos que firmaron una hipoteca antes del 2013. La deducción en este caso es del 15% con un límite máximo de 9.040 euros anuales.

Noticias relacionadas

De esta manera, si se coge de base el precio medio de una vivienda (172.535 euros) con una hipoteca a 25 años con un interés fijo del 2,97% (TIN medio según el INE), el propietario pagaría unos 815 euros al mes (9.785 euros al año), por lo tanto, podría conseguir una deducción de unos 1.356 euros (el 15%). Este dinero podría ayudarle lidiar con la carga económica que supone pagar una hipoteca.