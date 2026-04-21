Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 21 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 21 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 16, 29, 40, 47 y las estrellas 4 y 3.
El código del Millón ha sido el BPK01644.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La Real Sociedad responde a Soler tras su vídeo viral
- ¿Qué le pasa a Gonçalo Guedes?
- Alineaciones probables del Mallorca - Valencia de Son Moix que afectará a los puestos de descenso
- Baja de última hora en el Valencia CF para viajar a Son Moix
- La dedicatoria más emotiva de Carlos Soler tras ganar la Copa del Rey con la Senyera al cuello
- Aston Martin encuentra la solución y Alonso ya mira a Miami: el cambio que puede relanzarlo
- De la zona Aragonés a la zona Meriton: el declive competitivo del Valencia CF
- Dos jugadores abandonan la expedición del Valencia Basket de urgencia y causan baja ante el Girona