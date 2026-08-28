Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 7, 14, 28, 42 y 45 y las estrellas 6 y 9.
El código del Millón ha sido el FQF17244.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Tenía un preacuerdo con el Valencia, pero el presidente lo rompió
- Drama en el Valencia CF: Guido K.O por lesión
- El problema con Sadiq que amenaza el fichaje de Ramazani en el Valencia CF
- Arnau, el fichaje que llega con la bendición de Stuani: 'El Valencia CF se lleva un gran futbolista
- Harvey Elliot, opción sobre la mesa para el ataque del Valencia CF
- El dinero que se lleva el Valencia CF por el traspaso de Nico González
- Última hora en el 'caso Otorbi': puerta cerrada a 5 días del cierre de mercado de fichajes
- El Valencia CF rescinde a Alberto Marí