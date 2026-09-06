Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 6 de septiembre de 2026 es: 25, 27, 30, 46 y 50, siendo el número clave el 3.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Flick da el parte médico de Lamine Yamal y Gabriel Jesús para el Valencia CF - FC Barcelona
- Corberán habla del mercado, el Barcelona, Elliott, Gayà, Otorbi y... ¡la lesión de Foulquier!
- Almeida se lleva un bajón en su debut con el Racing
- Baja confirmada del Valencia CF contra el FC Barcelona: más problemas para Corberán
- Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona de LaLiga en Mestalla
- La lista de convocados de Carlos Corberán para el Valencia CF - FC Barcelona
- Valencia - Barcelona | Calor extremo en Mestalla: protestas contra Meriton y un equipo en descenso
- La IA predice las opciones de descenso del Valencia CF a Segunda. ¡Solo 5 equipos tienen más probabilidades!