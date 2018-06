Fórmula 1: Hamilton conquista el Gran Premio de Francia y retorna al liderato del Mundial

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha ganado este domingo el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 para recuperar así el liderato del Campeonato del Mundo en detrimento del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien ha terminado quinto mientras que los españoles Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren) han concluido respectivamente en la octava y la decimosexta plazas.



Hamilton consiguió una victoria sin paliativos, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), tras haber salido desde la 'pole position' y completar como líder las 53 vueltas al renovado circuito Paul Ricard, que albergó un Gran Premio de Francia 28 años después. De tal forma, el inglés se aprovechó de un accidente en los primeros instantes de la carrera entre su compañero de equipo, el también finlandés Valtteri Bottas, y el propio Vettel.





Fernando Alonso, durante uno de sus pasos por meta. REUTERS

Entre los españoles, Carlos Sainz (Renault) acabó en la octava plaza, dos por detrás de la que ocupaba a falta de tres vueltas y que cedió cuando su coche sufrió una notable pérdida de potencia. Fernando Alonso (McLaren) terminó en la decimosexta, aunquepor problemas en la suspensión de su monoplaza.Hamilton firmó desde la 'pole' su sexagésima quinta victoria eny la tercera de la presente temporada tras las sumadas en Azerbaiyán y España. Regresa al liderato de la general, en la que acumula 145 puntos, 14 más que Vettel.En la arrancada, mientras que por detrás Vettel rompió el alerón delantero al golpear la rueda trasera izquierda de Bottas, que acabó pinchada. Ambos se vieron relegados a las posiciones decimoséptima y decimoctava, respectivamente.Verstappen y Sainz aprovecharon la circunstancia paramientras el coche de seguridad tuvo que intervenir para que se retiraran de la pista los restos esparcidos tanto de los coches de Vettel y Bottas como los de los franceses Pierre Gasly (Toro Rosso) y Esteban Ocon (Force India), que se quedaron fuera de la carrera de casa al chocar en el comienzo.A partir de ahí, Hamilton, en una carrera sin más historia para él, comenzó a poner tierra de por medio hasta cruzar victorioso la línea de meta muy por delante de Verstappen y Raikkonen.y aprovecharon la tremenda superioridad de sus mecánicas hasta acabar en los puestos quinto y séptimo, respectivamente.Se instaló luego en la sexta, pero a falta de tres vueltas su Renault perdió potencia y no pudo evitar que tanto Magnussen como Bottas lo relegaran hasta la octava posición e la que cruzó la meta. El madrileño calculó en unos 260 caballos la pérdida de potencia que le impidió luchar por mantenerse sexto.Fernando Alonso comenzó desde la decimosexta plaza. Evitó con pericia los incidente de la primera vuelta, pero no pudo prosperar. Unale hizo acabar en esa misma decimosexta posición pese a que no pudo cruzar la línea de meta.Durante la carrera el bicampeón mundial español mostró su frustración por radio a su equipo: "". Y al acabar aseguró que en Le Castellet su McLaren tuvo las peores prestaciones de lo que va de temporada. Una avería en su Force India forzó al abandono al mexicano Sergio Pérez. El Mundial se reanuda la semana que viene con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg.