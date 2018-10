Fernando Alonso pierde las Seis Horas de Silverstone tras la descalificación de los Toyota

El español Fernando Alonso, el suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, que habían ganado, a bordo del coche número 8 del equipo Toyota Gazoo Racing, las Seis Horas de Silverstone, disputadas este domingo en el citado circuito inglés, han sido descalificados, según acaba de anunciar la FIA (Federación Internacional del Automóvil).



Idéntica suerte ha sufrido el otro Toyota (el número 7), pilotado por el inglés Mike Conway, el japonés Kamui Kobyashi y el argentino José María 'Pechito' López, que había quedado en segunda posición, y cuyo resultado también quedó anulado, al superar -al igual que el auto de Alonso y sus compañeros-, la flexión máxima permitida en el fondo plano del coche.



En el caso del coche 7 se trata de seis milímetros, mientras que en el del 8 -el de Alonso- son nueve, por lo que ambos Toyota infringen el artículo 3.5.6.d del reglamento técnico para LMP1 para híbridos, según indica el comunicado de los comisarios de la FIA hecho público hace unos instantes en Silverstone.



Con anterioridad, y por idéntico motivo, la FIA también había informado de la descalificación del Porsche número 91 de la serie LMGTE Pro del austriaco Richard Lietz y del italiano Gianmaria Bruni.



Con la descalificación de ambos coches de Toyota -y en espera de la posible apelación de la escudería nipona- se lleva la victoria en la categoría principal (la LMP1) de las Seis Horas de Silverstone el Rebellion Racing pilotado por el estadounidense Gustavo Menezes, el suizo Thomas Beche y el francés Thomas Laurent, que inicialmente había sido tercero.



