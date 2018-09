Alonso saca los colores a Christian Horner y a Red Bull

Cruce de declaraciones entre el director deportivo de Red Bull, Christian Horner, y Fernando Alonso en el GP de Bélgica. El motivo, la supuesta oferta que la escudería austriaca hizo al piloto español este verano para ocupar el coche de Daniel Ricciardo la próxima temporada. Alonso fue quien desveló esta posibilidad el jueves, pero este viernes, Horner lo ha desmentido categóricamente.

"Como no haya sido un mecánico, ni Marko, ni yo hemos realizado oferta alguna a Alonso. Quizá haya podido ser Franz Tost para Toro Rosso este año", ha señalado Horner a una televisión en Bélgica. Más tarde, en la rueda de prensa oficial, Horner ha insistido. "No ha habido ninguna oferta a Alonso, es un piloto fantástico, pero está claro que no es uno de los perfiles que nos encaja, ya que nosotros preferimos a los jóvenes talentos, como Vettel, Ricciardo o Kvyat en el pasado. Hablamos con Fernando hace años, en 2007, pero no este año", ha señalado Horner, que poco después se ha encontrado con la respuesta de Alonso a estas palabras.

"Tuve un par de ofertas de Red Bull. De hecho las tuve en 2007, 2009, 2011 y 2013 y dos este año, una en Mónaco y otra en agosto, así que me alegra que me hagas esta pregunta, porque los comentarios de Christian Horner este verano y de Helmut Marko están fuera de contexto, fueron declaraciones sorprendentes sobre que yo creo caos y soy un hombre con el que es difícil trabajar", ha declarado Alonso a Sky F1.

"Lo primero, nunca trabajaron conmigo y lo segundo, me han perseguido en cinco o seis ocasiones en los últimos siete años y ahora dicen que son leales a su programa y que están comprometidos con sus pilotos jóvenes. Ha sido raro, han sido injustos conmigo. Escribí a Christian tras sus comentarios de este verano, se disculpó y ojalá se disculpe de nuevo este fin de semana", ha concluido Alonso.