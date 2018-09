Hamilton gana en Monza y refuerza su liderato

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) asestó un golpe psicológico al Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Italia, en Monza, donde, tras salir tercero, superó a los dos pilotos de Ferrari, que arrancaron desde la primera fila, y reforzó su liderato con su sexto triunfo del año.



Hamilton aguó la fiesta, ante su entusiasta afición, a los Ferrari, que en Monza juegan en casa y que durante todo el fin de semana apuntaban al 'doblete', al ganar la decimocuarta carrera del año. En la que su principal rival en el campeonato, el alemán Sebastian Vettel, el 'capitán' de la 'Scuderia' -al igual que él, cuádruple campeón del mundo- acabó cuarto para quedarse a 30 puntos de los 256 con los que lidera el inglés.



Lewis ganó por delante de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas -su 'segundo' en Mercedes- y festejó por quinta vez en Monza, igualando el récord de triunfos en el templo de la velocidad del alemán Michael Schumacher -único séptuple campeón mundial y plusmarquista de victorias (91) en la categoría reina-, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.





¡¡BOOMM!!

La espectacular maniobra de Hamilton que acaba con Vettel fuera de la pista. #ITAmovistarF1 pic.twitter.com/tVdH843B8L — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 2 de septiembre de 2018

Clasificación del Gran Premio de Italia:

Su victoria supuso también que el español Fernando Alonso , cuyosigue siendo el último ganador de Ferrari en la mítica pista que sólo dejó de estar presente en el calendario del Mundial en 1980, cuando fue Imola la que albergó el Gran Premio de Italia El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006), que no correrá en F1 el año que viene, festejó en 2010 el último triunfo para la 'Scuderia' en Monza, donde este domingo su compatriota Carlos Sainz (Renault), que ocupará su hueco el año que viene en McLaren,tras encontrar irregularidades en el suelo del coche.Kimi -al que rumores sin confirmar situaban el año próximo fuera de la 'Scuderia', en favor del monegasco Charles Lecrerc (Sauber)- salió bien, después de haberse exhibido el sábado, firmando la 'pole' con la vuelta más rápida de la historia, a más de 263 kilómetros por hora.Pero en la segunda 'chicane', su jefe de filasen una maniobra en la que ambos se tocaron y que provocó la entrada en pista del coche de seguridad. 'Seb' tuvo que cambiar el alerón delantero y regresó a pista, tras aprovechar para sustituir neumáticos, desde el fondo del grupo.Los españoles salieron bien y, tras dar cuenta del danés Kevin Magnussen (Haas), con el que había tenido una nueva controversia el sábado. Jornada en la que Sainz festejó con un séptimo puesto en la calificación su vigésimo cuarto cumpleaños, plaza que, al caerse hacia atrás Vettel, se convirtió en sexta.Tras nueve vueltas,(Red Bull) -que acabaría quinto-, con Bottas y el francés Romain Grosjean (Haas) -sexto al final- por delante de Sainz, que rodaba en la sexta plaza; y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point Force India), en la décima, tras superar a Alonso. Que un giro después tuvo que abandonar por cuarta vez este año, pensando ya en las pruebas de la Fórmula Indy que hará dentro de unos días en Barber (Alabama, Estados Unidos)., en la que superó a Sainz; y subió hasta el quinto puesto al rebasar al francés Esteban Ocon, el compañero de 'Checo', en la 24. Pero el alemán no pudo pasar del cuarto y, a pesar de afirmar que "no se" acababa "el mundo", admitió estar "decepcionado".Tres giros antes, Mercedes había simulado que pararía a Hamilton y Ferrari lo quiso cubrir haciendo entrar a Kimi, lo que aprovechó el inglés para recortar con una vuelta rápida, que recibió idéntica respuesta del finés acto seguido.un giro antes de que Vettel hiciese su segunda parada, para volver a instalar el neumático superblando con el que había arrancado. Bottas, que no había entrado aun, ralentizó todo lo que pudo a Raikkonen, permitiendo que Hamilton se le acercase a sólo siete décimas.A veinte giros para el final, después de que parase Vettel,con Verstappen cuarto, a 20; por delante de los dos Force India de Ocon y Perez, que rodaban por delante de Carlos; y que acabarían la carrera séptimo y octavo, respectivamente.El finés de Mercedes -con el que se tocaría en la 43 Verstappen, en la entrada de la primera 'chicane', lo que le costó una sanción de cinco segundos al holandés, quinto al final, a pesar de cruzar tercero la línea de meta- paró en la 37, con lo que Kimi tomó el liderato, con Hamilton a siete décimas y Verstappen a 20 segundos.y Hamilton cocinó a fuego lento un adelantamiento que se consumó en la vuelta 45. A ocho para el final.desde que pilota en Fórmula Uno, pero Hamilton asestó un porrazo psicológico al Mundial ganando en casa del enemigo. Y apunta de nuevo al argentino Juan Manuel Fangio, cuyos cinco títulos sólo supera el 'Kaiser'..1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes).2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1h.16:54.484.3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 8.705.4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 14.066.5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 16.151.6. Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India) a 56.320.7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India) a 57.761.8. Carlos Sainz (ESP/Renault) a 58.6789. Lance Stroll (CAN/Williams) a 1:18.14010. Sergei Sirotkin (RUS/Williams) a 1 vuelta11. Charles Leclerc (MON/Sauber) a 1 vuelta12. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) a 1 vuelta13. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 1 vuelta14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) a 1 vuelta15. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) a 1 vuelta16. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1 vueltaDaniel Ricciardo (AUS/Red Bull)Fernando Alonso (ESP/McLaren)Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso)Romain Grosjean (FRA/Haas) descalificado