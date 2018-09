Alonso prueba en un monoplaza IndyCar, un Andretti Autosport, en Barber

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, completó un ensayo de este miércoles a bordo del de la escudería Andretti Autosport.



A través de un mensaje en la red social twitter y acompañado de una foto en la que aparece sonriente el piloto español, Andretti Autosport dio a conocer el trabajo efectuado por Alonso en el circuito Barber, cerca de la localidad de Birmingham (Alabama).



"Creo que has escuchado lo que hemos estado haciendo hoy ... disfrutando salir a la pista con un viejo amigo. Espero que te hayas divertido, @alo_oficial!", señala el mensaje en la citada red social, sin que haya trascendido más información sobre el trabajo efectuado por Alonso en el Barber Motorsports (Alabama), uno de los circuitos ovalados que alberga pruebas del campeonato IndyCar.





What a day??!! Grateful to be again behind the wheel of an Indycar . Thanks @McLarenF1 and @FollowAndretti for the effort to make this test happen . The guys running the car were amazing. Thanks @BarberMotorPark , challenging and beautiful circuit. ??: @IndyCar pic.twitter.com/sN2vo3Cx0s