Raikkonen deja Ferrari, que le reemplazará por Leclerc

El finlandés Kimi Raikkonen, el último piloto que conquistó el título mundial de Fórmula Uno para Ferrari, en 2007, no continuará en la escudería italiana la próxima temporada.



"La escudería Ferrari anuncia que, al final de la temporada 2018, Kimi Raikkonen cesará en su actual rol", informó el equipo italiano por medio de un comunicado. "Durante estos años, la contribución de Kimi al equipo, tanto como piloto como por sus cualidades humanas, ha sido fundamental. Él jugó un papel decisivo en el crecimiento del equipo y, al mismo tiempo, siempre fue un gran piloto de equipo", añade el comunicado.



Raikkonen será piloto de la escudería Alfa Romeo Sauber de Fórmula Uno a partir de 2019 y durante dos temporadas, según anunciaron desde el citado equipo. El piloto finlandés ha conseguido un total de 20 victorias y cien podios a lo largo de su carrera deportiva.



Su relevo en Ferrari será el piloto monegasco Charles Leclerc, que ha difundido un sentido mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han ayudado a cumplir su "sueño" en el que destaca una referencia al malogrado Jules Bianchi.



"Los sueños se hacen realidad ... Voy a pilotar para Ferrari para en el Mundial de Fórmula 1 2019. Estaré eternamente agradecido a Ferrari por esta oportunidad que me brinda", escribió Leclerc en las redes sociales nada más anunciarse su contratación para 2019.





Dreams do come true... I'll be driving for @scuderiaferrari for the 2019 Formula 1 World Championship. I will be eternally grateful to @scuderiaferrari for the opportunity given. To @nicolastodt for supporting me since 2011. To my family??. 1/3 pic.twitter.com/O4GQVO570b