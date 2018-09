A puñetazos en el Europeo de Turismos

El Campeonato de Turismos Europeo (TCR) llegó a Monza este fin de semana muy igualado. Tanto, que dos candidatos al título tuvieron sus más y sus menos no solo en la pista.



El piloto más alto del mundo, el serbio Dusan Borkovic, de 2,07 metros, se enfrentó al equipo del español Mikel Azcona debido a la salida de pista de aquel durante un lance de carrera.



El serbio se fue al garaje del español para hablar con él al finalizar la carrera, pero la conversación terminó con varios agredidos, también entre el equipo del español.



#TCREurope: Video emerges of fight between Borkovic and Azcona's team. Full story to follow. pic.twitter.com/ol8OFsPH9I

— TouringCarTimes (@TouringCarTimes) 23 de septiembre de 2018 Según otras informaciones de gente cercana al pìloto serbio, como su mánager, se acusa al equipo español de atacarles, por lo que solo ve la parte en la quese defiende.Los comisarios vieron las imágenes y excluyeron del evento al serbio, que deberá responder ante la, que lleva el reglamento de