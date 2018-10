Troleo masivo a Antonio Lobato por una multa de tráfico

Una multa de velocidad por circular a 74 km/h en un lugar con límite de 70 km/h ha hecho que el popular periodista especializado en F1, Antonio Lobato haya mostrado su indignación en su cuenta oficial de Twitter.



"No suelo indignarme ni utilizar las redes sociales para protestar, pero hoy voy a hacerlo. La semana pasada recibí una notificación de multa del Ayuntamiento de Madrid por circular a 74 km/h en un tramo de la M30 de 70...





No suelo indignarme ni utilizar las redes sociales para protestar, pero hoy voy a hacerlo. La semana pasada recibí una notificación de multa del Ayuntamiento de Madrid por circular a 74 km/h en un tramo de la M30 de 70... — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018

... Es un radar fijo q en el pasado tenía un límite de 90 km/h y q el ayuntamiento decidió cambiar. No sé si se han reducido los accidentes, pero sí está claro q el cambio resultó provechoso porque, con el cambio, en este radar caen 1000 conductores al día... — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018

... No entro en lo recaudatorio del cambio, está señalizado y ya está. La multa en mi caso es de 100 euros por esos 4 km/h de más con opción de reducir la multa a 50 pagando antes de 20 días... — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018

..Entro en la web del ayuntamiento, relleno el formulario online y me dice que estoy fuera de plazo. ¡Ostras! ¡Si la multa me llegó la semana pasada! No pasa nada, llamo por telefono. Me tienen en espera 10 minutos. Me atiende una señorita muy amable y después de dar mis datos... — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018



¡Oh sorpresa! El sistema se cae y me dicen que llame más tarde... De risa. — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018

Para evitaros todos estos problemas y pérdida de tiempo os recuerdo que este radar tan "lucrativo" está colocado en el km 19,8 dirección norte, cerca del puente de los franceses. Ah y no seais locos ni imprudentes como yo que iba 4 km/h por encima del límite. — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018

Si los 1000 conductores que caen en este radar fuesen como yo, sólo 4 km/h por encima del límite... 1000 x 100 euros x 30 días= 3.000.000 euros x 12 meses= 36 millones de euros ?? No está mal por un cambio de nada... — Antonio Lobato (@alobatof1) 3 de octubre de 2018

Te avisamos por radio que no era zona de DRS, y no nos hiciste caso Antonio. — MancoRS (@PedriF1) 3 de octubre de 2018

Es lo q tiene llevar ultrablandos — ayO (@ayofranco) 3 de octubre de 2018

Carmena is faster than you ?????????? — Rubén (@rubenrguez_3) 3 de octubre de 2018

El limitador en el pit lane, Antonio. El limitador... — Víctor (@Victor_sanchz11) 3 de octubre de 2018

Empezaras la siguiente carrera con 15 puestos atrás. — Alejandro N (@aleexnp) 3 de octubre de 2018