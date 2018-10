Zasca a Alonso de varios rivales en el Mundial de Resistencia

Fernando Alonso empieza a molestar en el Mundial de Resistencia. Después de unas primeras citas en las que era alabado por todos, compañeros y rivales, por su gran dimensión como piloto y el salto cualitativo que le daba a una competición de segunda fila, ahora parece que ya no hace tanta gracia la presencia del asturiano. Sobre todo, entre los rivales a los que gana cada carrera.



Andre Lotterer, piloto del equipo Rebellion R13 que acabó tercer clasificado en la prueba del WEC de Fuji, fue el primero en saltar contra Alonso. Todo, después de unas declaraciones del asturiano, en las que señalaba que la diferencia de nivel entre su Toyota y el resto de coches no es tan grande como dice la clasificación. Alonso justificaba esta situación con varios ejemplos, a lo que Lotterer respondía con ironía. "La broma del año", respondía le piloto alemán en redes sociales a una noticia con las declaraciones de Alonso.





