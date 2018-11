Vídeo: Verstappen se lía a empujones tras el GP de Brasil

Max Verstappen no es un tipo calmado ni dentro ni fuera del esfalto. El piloto holandés terminó el GP de Brasil en segunda posición, pero no terminó especialmente contento al culpar de todos sus males al francés Esteban Ocon.



El de Red Bull tuvo un lance de carrera con el de Force India, cuando el segundo realizaba un giro a derechas por el interior y lejos de regalarle la posición a Verstappen, se mantuvo firme, siendo tocado por el holandés.



Tras la carrera, en el pesaje, ambos pilotos volvieron a encontrarse y el holandés fue directo a por Ocon, propinándole varios empujones ante la cara de incredulidad del galo. Por fortuna, el incidente no fue a más, pero habría que ver si Verstappen se hubiera atrevido a reaccionar igual ante pilotos veteranos y de carácter como Raikkonen o Alonso.