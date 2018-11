Vídeo: Brutal accidente en la Fórmula 3 en Macau

La joven piloto alemana de Fórmula 3 Sophia Flörsch sobrevivió a un grave accidente registrado este domingo en el Gran Premio de Macao, en el que otras cuatro personas resultaron heridas, informan medios locales.



Un aficionado grabó un vídeo del accidente, publicado en el portal de noticias Macau Daily Times, que muestra cómo el monoplaza de Flörsch sale disparado a gran velocidad en la curva del conocido Hotel Lisboa, superando las protecciones y estrellándose contra las vallas exteriores del circuito.





Terrifying! A crash in the Formula 3 Macau Grand Prix has to be seen to be believed. Early reports suggest everyone involved survived. pic.twitter.com/jc4TXOdNn0

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.