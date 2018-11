El vídeo que ha hecho llorar de emoción a Alonso

La escudería McLaren ha preguntado a sus aficionados y a miembros del equipo que describan a Fernando Alonso en una palabra. Con sus calificativos han realizado un vídeo que han difundido en sus redes sociales y que ha emocionado al propio piloto asturiano. Este, que se despide en Abu Dabi de la Fórmula 1, ha respondido con emoticonos llorando a moco tendido, además de agradecer el detalle.





To @alo_oficial, from all of us. ?#GraciasFernando pic.twitter.com/8awNqoE1f3