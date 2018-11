Pilotos y famosos en la fiesta de despedida de Fernando Alonso en Abu Dabi

Fernando Alonso ha vuelto a subirse este lunes al monoplaza de McLaren aprovechando el evento al que ha asistido en Baréin para intercambiar su coche con el siete veces campeón de la Nascar, Jimmie Johnson. Pero antes de rodar de nuevo, el asturiano celebró su despedida de la Fórmula 1 con una fiesta en el Amber Lounge de Abu Dabi, a la que asistieron multitud de pilotos y caras conocidas.



Entre los presentes estuvieron pilotos como los españoles Carlos Sainz y Roberto Merhi, además de Max Verstappen, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Sergey Sirotkin, Brendon Hartley, Antonio Gionivazzi y Marcus Ericsson, además del exfutbolista del Real Madrid, Míchel Salgado.





