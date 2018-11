Fernando Alonso desvela dónde correrá en 2019

El equipo 'Wayne Taylor Racing' ha informado este martes de que el español Fernando Alonso participará al volante de uno de sus Cadillac en las 24 horas de Daytona (Florida, EEUU), que se disputan del 26 al 27 de enero y que la escudería ganó en 2017.

Fernando Alonso, que en 2019 no estará en Fórmula 1, competirá por segundo año consecutivo en esta legendaria carrera de resistencia y lo hará en 2019 formando equipo con Kamui Kobayashi, que también se une al equipo; Jordan Taylor y Renger van der Zande en el Konica Minolta Cadillac DPi-V.R número 10.

El piloto asturiano se retiró esta temporada de la Fórmula 1, aunque no cierra la puerta a una vuelta en el futuro, y competirá además en el Mundial de Resistencia (WEC), en el que lidera la clasificación con el Toyota 8 que comparte con Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima, y en las 500 millas de Indianápolis en la que será la prueba más importante ya que, de ganarla, lograría la triple corona.



Un objetivo que tiene al alcance ya que cumplió con los otros dos requisitos que son ganar en Mónaco con un Fórmula 1(2006 y 2007) y vencer en las 24 Horas de Le Mans (2018)



"La prioridad es la Indy 500", dijo el propio Fernando Alonso tras probar este lunes el Chevrolet de la NASCAR de Jimmie Johnson. Una idea que también le transmitió Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, por radio al finalizar la carrera de F1 en Yas Marina (Abu Dabi).



Una prioridad que no le priva de participar en "otras pruebas icónicas", como son las 24 Horas de Daytona, en su objetivo de ganar en todas las disciplinas posibles.



Alonso ya compitió en las 24 horas de Daytona este año con un Ligier LMP2 del equipo Unied Autosport que, a priori, no contaba con opciones de ganar pero con el que rozó el podio hasta que un problema de frenos les privó de ello.



En esta ocasión el objetivo era acumular experiencia con vistas a las 24 horas de Le Mans, pero en 2019 buscará la victoria.



Para ello, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con Renault, contará con un coche ganador, perteneciente a la categoría DPI (Daytona Prototype) como es el del equipo Wayne Taylor Racing que hace dos temporadas logró hacerse con la victoria y que en la pasada edición tuvo que retirarse tras lograr la 'pole'.