Sale a la luz el porqué del secretismo sobre Schumacher

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de los últimos tiempos. Desde su grave accidente esquiando hace ya cinco años, pocas son las informaciones que han trascendido sobre su evolución, aunque sí se conocen que los cuidados a los que está siendo sometido le están suponiendo a la familia un gasto cifrado en millones de euros.

Cinco años después, unas palabras de 2016 (a un reducido grupo de personas" que han salido a la luz en 'Mirror') de su representante, Sabine Kehm, explican los motivos de tanto secretismo. "En general, los medios nunca han informado sobre la vida privada de Michael y Corinna. Cuando estuvo en Suiza, por ejemplo, quedó claro que era un individuo más. Una vez, en una larga charla, Michael me dijo: 'No es necesario que me llames el próximo año, estoy desapareciendo'. Creo que fue su sueño secreto poder hacer eso algún día. Es por eso que ahora quiero proteger sus deseos y no dejo que nada salga".