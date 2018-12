"Vi junto a Schumacher el Gran Premio de Brasil por la televisión"

A cuentagotas van saliendo a la luz detalles sobre el estado de salud de Michael Schumacher, casi cinco años después de su grave accidente de esquí que le ha dejado postrado y recluido en su mansión de Suiza.

El presidente de la FIA, Jean Todt, ha sido el último en revelar más detalles, en este caso positivos. El que fue su jefe en Ferrari cuando el alemán ganó de forma consecutiva cinco títulos, de los siste que atesora, aseguró que vio el GP de Brasil del pasado 11 de noviembre.

"En realidad, siempre soy cuidadoso cuando hablo. Pero sí, es cierto que vi el Gran Premio de Brasil con Michael en Suiza", declaró a 'Autobild'.

El francés no dejó pasar la ocasión para criticar a la RTL por la gran cantidad de publicidad que impidió seguir la carrera con normalidad. "Me sentí enormemente frustrado cuando, pasados cinco minutos, vi que todo seguía igual. Normalmente, suelo seguir las carreras con la tablet al lado, por lo que la publicidad no me suele molestar tanto".

"Entiendo que las cadenas privadas necesitan esta publicidad para financiar sus coberturas y que esté regulado, pero he echado de menos una de esas ventanitas en la parte inferior de la pantalla para poder seguir la carrera. Cuando veo una carrera, me gusta poder entenderla", confesó.

"Tanto los periodistas como los reporteros son muy competentes. No quería criticarles, sé lo complicado que es su trabajo. No me gustaría estar en su papel y siempre aconsejé a Michael que no se convirtiera en uno de ellos", añadió el presidente de la FIA, con unas palabras que arrojan algo más de luz sobre el estado real de salud de Schumacher.