Los planes que tiene McLaren con Fernando Alonso

El Gran Premio de Abu Dabi de final de noviembre fue el último de Fernando Alonso en la Fórmula 1, pero McLaren no da ni mucho menos por acabada su relación profesional con Fernando Alonso y de hecho tiene en mente al asturiano para que pueda estar cerca de la escudería británica y de los pilotos, en calidad de probador y asesor técnico del equipo.

Su experiencia en el Mundial, su conocimiento del monoplaza y su relación con Carlos Sainz y Lando Norris hacen que vean en Fernando Alonso un valor a tener en cuenta en 2019 aunque haya dejado la parrilla, tal y como ha confirmado el CEO de McLaren Group, Zak Brown, a la web oficial del campeonato, 'formula1.com'

"Creo que lo veréis cerca de McLaren, él sigue siendo parte de la familia, y su influencia será ayudar a nuestros dos pilotos, él conoce a Carlos bastante bien, tiene que conocer muy bien a Lando. Creo que tendremos una gran ventaja de su experiencia allí, y luego, con los ingenieros ayudándonos a todos a trabajar juntos y entender qué está haciendo el coche del próximo año, y el feedback con los pilotos, ¿qué haría Fernando en una situación determinada? Creo que esa experiencia será muy valiosa para nosotros", señaló Brown.

Incluso el máximo responsable de McLaren no descarta que vuelva a subirse pronto al monoplaza, aunque no para competir en 2019. "Sí, no lo descartaría. Todavía estamos trabajando en la estrategia. Sabemos que estamos haciendo Indianápolis juntos y nos gustaría que formara parte de nuestro programa de carreras porque también estamos revisando otras modalidades ampliamente reconocidas, World Endurance, temporada completa de IndyCar. Ciertamente no ha terminado de conducir. Así que sí, estamos analizando cómo podría ser una relación a largo plazo. Tenemos dos pilotos de carreras y hasta que no se nos permita entrar con un tercer coche, creo que sería difícil ponerlo en el equipo. Tenemos a Carlos y Lando que están muy emocionados y bajo contrato, por lo que no hay asientos disponibles para las carreras. Si él quiere probar el coche, ciertamente estamos abiertos a recibir sus comentarios sobre el coche. Pero no hay un asiento".

McLaren, de hecho, no descarta que incluso Alons pueda estar en los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, programados del 18 al 21 de febrero y del 26 de febrero al 1 de marzo.



Alonso, más que un piloto



Zak Brown resaltó también las cualidades técnicas de Fernando Alonso fuera de las pistas. "Fernando es extremadamente inteligente, muy experimentado, ama la Fórmula 1, ama las pistas de carreras. Si no está en una carrera de WEC o no en una carrera de Fórmula 1, está en una carrera de IndyCar o está en las pistas de karts, así que creo que nos será difícil mantenerlo alejado de la pista de carreras. A él le gusta el lado de desarrollo de ingeniería, no es uno de esos pilotos de 'solo dame el volante y yo conduciré', le gusta todo el grupo. Cuando hicimos Indianápolis juntos fue un ejemplo. Él quiere saber qué está pasando, no solo decirme dónde debo estar en la pista de carreras