Domenicali sobre el regreso de Alonso a Ferrari: ¿Por qué no?

Fernando Alonso tiene casi todas las puertas abiertas en distintas competiciones de automovilismo lejos de la Fórmula 1, pero según Stefano Domenicali, su ex director en la 'Scuderia', tiene también las puerta abiertas de Ferrari en caso de que quiera volver a la Fórmula 1.

Así lo asegura Domenicali (ahora CEO y presidente de Lamborghini), en una entrevista al diario Bild, en la que destaca que "sería una gran historia, pero es algo que no debe ser forzado porque podría no salir bien. Pero si en el futuro toma esa decisión, ¿por qué no? De todas formas, depende de si Fernando vuelve y de las personas que tienen que decidirlo. Dejo esa decisión a ellos, y hay que tener en cuenta que no solamente depende de Ferrari: también depende de Fernando", en referencia a su posible regreso a Ferrari.

De hecho, niega que Alonso se cerrara las puertas en un futuro peses a las voces que indican que la relación no acabó demasiado bien cuando dejó Ferrari. "Para ser sincero, cuando trabajamos con este tipo de personalidades, con tanto talento€ no se puede decir si es difícil o no. Tenemos que tener en cuenta que es una gran personalidad y un personaje público. Lo único que puedo decir es que Alonso era muy fuerte, estaba muy motivado y quería conseguir muchas cosas. Más allá de eso, si te soy sincero, decir que es controvertido es totalmente incorrecto".

Domenicali añadió que "tenemos que recordar los buenos momentos que Alonso y Ferrari vivieron juntos y estoy seguro de que así es como Fernando guarda esta época en su corazón y en su mente. Creo que fueron tiempos increíbles. No conseguimos los resultados que creo que tendríamos que haber logrado juntos. Hubo dos años, 2010 y 2012, en los que a pesar de no ser estar en la mejor situación global llegamos a la última carrera de la temporada con opciones de lograr el campeonato. Lo perdimos por nada, por detalles que no funcionaron bien. Fue una época increíble, con mucho entusiasmo. También tuvimos momentos difíciles y al final del día te sientes disgustado porque fue una pena que no consiguiéramos al menos un título juntos. Tanto el equipo al completo como Fernando lo merecían".

Tampoco olvida Domenicali, entre otras, la gran victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de Europa en Valencia. "Vivimos momentos increíbles. Por ejemplo la primera victoria juntos, que fue también la primera victoria para Alonso en 2010, con Felipe en segunda posición, en Bahréin. Ganar la primera carrera del año fue increíble. Después también están las victorias impresionantes en Valencia y en Barcelona. Pero si me tengo que quedar con una, sería la victoria en Monza. Tenemos una gran imagen de todos en el podio, con todo el equipo junto allí. Ver a todo el mundo animando al equipo, gritando€ fue algo realmente especial"

A pesar de todo ello, McLaren sigue contando con él y en sus planes está que siga como probador y asesor deportivo para ayudar a Carlos Sainz y Lando Norris.