Carmen Jordá se queda fuera de la Fórmula femenina

Las valencianas Carmen Jordá y Carmen Boix se han quedado fuera del proceso de selección de las 18 pilotos, más dos reservas, para la primera temporada de las W Series que se estrena este año, en la que sí que ha entrado otra joven deportista de la Comunitat, Marta García.

Esta última ha sido incluida en la lista de 28 mujeres que han quedado tras la criba realizada durante tres días en Austria a las 54 aspirantes. David Coulthard y Alexander Wurz, ente otros, fueron dos de los expilotos de F1 encargados de valorar tanto el currículum como la facultades al volante de las pilotos.

La próxima y definitiva prueba será a finales de marzo en Almería, donde durante cuatro días pilotarán un Fórmula 3 de las W Series. Esta nueva competición se disputará paralela a seis eventos del DTM en Alemania, Bélgica, Holanda, Italia y el Reino Unido, desde el mes de mayo hasta agosto.

Carmen Jordá, con 30 años la más veterana de la larga lista de aspirantes, y miembro de la comisión de mujeres de la FIA para los deportes de motor, fue los últimos años piloto de desarrollo de F1 de Lotus y Renault.

Los organizadores explicaron que la valenciana decidió no participar en las pruebas, algo que también hicieron algunas otras de las aspirantes.La directora ejecutiva de las W Series, Catherine Bond Muir, destacó el nivel de las candidatas. "Una cosa que he visto en los últimos tres días y que me ha impresionado enormemente es que todas y cada una de nuestras pilotos clasificadas son valientes y fuertes. Les animaremos a que trabajen duro durante los próximos meses para estar preparadas para la temporada 2020 de las W Series cuando llegue el momento", explicó.

Por su parte, el expiloto de Fórmula 1 David Coulthard, miembro del jurado junto a Alex Wurz, Lyn St James y Dave Ryan, se mostró satisfecho con la "actitud" de las pilotos. "Me ha impresionado enormemente el compromiso y la actitud de todas las competidoras, siento que han venido con las mentes abiertas", subrayó.

A Marta García, de 18 años y natural de Denia, solo la superan en juventud otras dos entre las 28, la canadiense Megan Gilkes y la húngara Vivien Kesztheli, ambas de 17 años.

Las 28 seleccionadas para la prueba de Almería, a finales de marzo:

Sarah Bovy, Belgium

Jamie Chadwick, UK

Sabre Cook, USA

Natalie Decker, USA

Marta García, Spain

Megan Gilkes, Canada

Grace Gui, China

Esmee Hawkey, UK

Jessica Hawkins, UK

Shea Holbrook, USA

Francesca Linossi, Italy

Vivien Keszthelyi, Hungary

Emma Kimilainen, Finland

Natalia Kowalska, Poland

Stephane Kox, The Netherlands

Miki Koyama, Japan

Milou Mets, The Netherlands

Sarah Moore, UK

Tasmin Pepper, South Africa

Vicky Piria, Italy

Alice Powell, UK

Gosia Rdest, Poland

Naomi Schiff, Belgium

Shirley Van Der Lof, The Netherlands

Beitske Visser, The Netherlands

Alexandra Whitley, Australia

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein

Caitlin Wood, Australian