Marta García: "Voy a por todas aunque sea de las más jóvenes"

Solo una piloto española sigue con opciones de entrar en la parrilla definitiva de la nueva 'W Series' (la Fórmula femenina) y es la valenciana Marta García. La de Dénia, a sus 18 años, pasó el penúltimo corte de las pruebas de selección en Austria y está entre las 28 elegidas que aspiran a las 20 plazas del campeonatos, aunque dos de ellas serían como reserva.

Tras volver de Austria, explica en declaraciones a SUPER cómo fue la experiencia de la semana pasada y qué expectativas tiene de cara al test definitivo de finales de marzo en Almería. «Estoy muy contenta, han sido tres días rodando en condiciones de pista muy difíciles, con hielo, nieve, agua, condiciones a las que no estoy acostumbrada. Estoy muy contenta y con ganas de llegar al test de Almería en marzo para rodar con los fórmulas».

Y es que en los tests de Austria, «rodamos con un Ford Fiesta de tracción delantera y con un Porsche Cayman de tracción trasera, pero además de hacer las pruebas en pista también hicimos entrevistas, pruebas para que contáramos nuestra trayectoria en un minuto y otras actividades de trabajo en equipo, además del fitness para la condición física».

El hecho de no poder ver tablas de tiempos le tuvo en vilo hasta el último día. «Desde el día que llegamos nos dijeron que no íbamos a tener ningún resultado hasta el lunes, no sabíamos tiempos, si habíamos ido bien o mal. El último día estaba muy nerviosa porque no sabíamos nada».

Unos nervios que compartió con la también valenciana Carmen Boix. «Carmen Jordá no estuvo en los últimos tests y estuve mucho con Carmen Boix. Nos pusieron por grupos, el mío era el Monza y había muy buen rollo con las chicas que formamos el grupo. Con las otras chicas también nos relacionamos mucho, no había un ambiente de competitividad».

as son rivales y no le intimida el hecho de ser la tercera más joven de las 28 seleccionadas. «Voy a por todas aunque sea de las más jóvenes, pero sé que hay chicas que tienen de 23 a 25 años y tienen más experiencia en coches, aunque hay muy pocas que estén haciendo monoplazas».

Su juventud le harían también partir con desventaja respecto al resto, ya que no conoce los circuitos en los que se haría el campeonato. «Para mí sería todo nuevo aunque hubo una vez que hice un entrenamiento en Misano hace dos años, cuando empecé a entrenar con la Fórmula 4, pero casi ni me acuerdo de la pista».

Pero eso aún queda lejos y ha de centrarse en el test de marzo, para el que quiere prepararse lo mejor posible. «Intentaré rodar con algún monoplaza antes porque hace año y medio que no los pruebo. Y debo prepararme físicamente porque será un test más duro».

Sabe que en caso de entrar en la parrilla se le pueden abrir muchas puertas. «Hay un premio económico que es importante, pero también te puede abrir muchas puertas si acabas en el top 5». Antes, eso sí, aún debe dar el último paso.



La explicación de Carmen Jordá a su ausencia en los test

Aunque fue una de las más firmes defensoras de la creación de un campeonato de Fórmulas femenino, Carmen Jordá no asistió a las pruebas de Austria. Este miércoles explicó que «no hemos podido llegar a un acuerdo para ambas partes y mis patrocinadores" y deseó suerte al resto de participantes.