Fernando Alonso reconoce los dos grandes errores de su carrera

Fernando Alonso ha estado disfrutando de la nieve tras ganar las 24 Horas de Daytona, y ha concedido una entrevista al diario Corriere della Sera en la que admite que a lo largo de su carrera, cometió dos graves errores. Uno, marcharse de McLaren en su primera etapa, y otro, la confianza ciega en las posibilidades de Honda, al abandonar Ferrari.

«No miro hacia atrás. Me siento muy afortunado. Conozco a pilotos talentosos que no han tenido las oportunidades merecidas, que tienen problemas de dinero. ¿Podría ser mejor? Tal vez. ¿Mala suerte? A veces. Corrí con equipos no competitivos y cometí algunos errores, como dejar McLaren en 2007 o pensar que Honda podría competir mejor. Corrí con Ferrari y Ferrari significa el máximo de todos modos», explica.

El asturiano, que lidera el Mundial de Resistencia (WEC), en el que ganó las 24 Horas de Le Mans, y que aspira a lograr la Triple Corona con un triunfo este año en las 500 Millas de Indianapolis, no descarta volver a la Fórmula 1 en un futuro.

«Yo siempre dije 'hasta luego'. Ahora me enfrento a otro reto con las herramientas adecuadas. No tengo ningún plan para 2020. Obviamente, ganar el tercer título mundial sería la mayor alegría. Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte, no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres, hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú. Eso puede ocurrirte con 25 años o con 48 años», comenta Alonso, que esta semana entrenará con vistas a las 12 Horas de Sebring, siguiente prueba del WEC en marzo, y que tiene entre sus planes probar un Toyota para el Dakar junto a Nasser Al-Attiyah.

De momento, la F1 la verá por televisión, según dice para «seguir a Kubica», que regresa tras un grave accidente en los rallyes. «Su historia es extraordinaria. Seguiré la F1 por él. Hace meses parecía que había perdido toda posibilidad. No tiene nada que perder».

Pero el polaco no es el único interés de un Alonso que afirma tener «curiosidad por ver si termina el ciclo de Mercedes. Siento que el momento está cerca». También se ilusiona con «Leclerc con Ferrari. Es joven, inteligente y talentoso. Hablaré con él. Tiene que aprender a sumar puntos, a ayudar al equipo, a ser consciente de que el Mundial se decide entre julio y septiembre. No tiene que ir con prisas, debe controlar las emociones».

Sobre Vettel, comenta «puede que él perdiese puntos importantes, pero Hamilton también. Y Vettel lo hizo mucho mejor que Raikkonen. Peleó hasta el final. Es un campeón».

Y de Mick Schumacher, fichado por Ferrari y que correrá la F2: «Es difícil soportar el peso de ese apellido y su historia. Debe aprender a caminar antes de correr. Es difícil, lo sé», concluye.