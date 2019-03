Red Bull lanza un recado a Alonso tras el podio con Honda

Ni un solo día desde la primera carrera ha esperado Red Bull para recordarle a Fernando Alonso lo que dijo de los motores Honda después de tres temporadas sufriéndolos. Este domingo, tras el tercer puesto de Max Verstappen la escudería de las bebidas energéticas lanzó un recado al español, retirado este año de la Fórmula 1. Y es que desde el año 2008 no subía al podio un coche con motor Honda, el que estrena este año Red Bull.



"Now we can fight" (Ahora podemos luchar) fueron las palabras de Alonso cuando McLaren decidió cambiar de Honda a Renault. La misma que eligieron este domingo los de Milton Keynes, tras la carrera inaugural de la temporada.



A través de las redes sociales, Red Bull rescató la frase de Alonso, lo que ha desatado un aluvión de reacciones entre los aficionados, algunos aplaudiendo la ocurrencia y otros criticándola.





Now we can fight! ?? P3 for @Max33Verstappen in Melbourne secures a first podium for @HondaRacingF1 since the 2008 British Grand Prix! ?? #AusGP ???? #F1 pic.twitter.com/XnFNKlgRWm