La arriesgada afición oculta de Lewis Hamilton

Que a Lewis Hamilton le gustan las emociones fuertes es una evidencia, pero no solo por su faceta de piloto de Fórmula 1. Y es que el pentacampeón del mundo ha encontrado una nueva afición de riesgo con el paracaidismo, tal y como él mismo se ha encargado de desvelar a través de sus redes sociales.



De hecho, en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, acompañado de un vídeo de algunos de sus saltos, explicó los motivos de su afición por el paracaidismo. "La razón por la que hago paracaidismo es que me encanta la falta de límites de la caída libre. Es increíble liberar la mente, apartar todas las dudas e inseguridades que puedas estar teniendo en la vida, y saltar".





A ello añadió que "la primera vez que probé este deporte estaba nervioso, pero después me ha ayudado enormemente a"soltar muchas cosas y apostar por aquello que deseo. Creo que muchos de nosotros no damos el salto por miedo, algo que nos aleja de la grandeza. No dejéis que el miedo dicte vuestra vida. Podéis hacer lo que sea si verdaderamente creéis en ello", concluyó.Sin embargo, llama la atención el hecho de que su multimillonario contrato conno le impida practicar otros deportes de riesgo como el paracaidismo, algo habitualmente restringido para deportistas de élite.