Villeneuve cuestiona a Kubica por su "discapacidad"

Jacques Villeneuve ha criticado a la Fórmula 1 por permitir correr a un piloto con "discapacidad", en referencia al polaco Robert Kubica, que ha regresado esta temporada con el equipo Williams, con una última posición en el Gran Premio de Australia.

El que fuera campeón del mundo en 1997 es ahora comentarista para la cadena de televisión holandesa Formule 1, y en ocasiones ha rozado la polémica. Como en este caso, en el que ha comentado la lesión que sufrió Kubica en un accidente de rally en 2011 y pese a la que ha podido regresar al gran circo.

"Creo que es terrible. No es bueno para el deporte. Ya lo dije el año pasado y no voy a cambiar de opinión. La Fórmula 1 debería ser el pináculo de las carreras. Entonces no es bueno para el deporte si alguien con una discapacidad, porque lo es, puede participar. Al menos no en la Fórmula 1, quizás en otras clases. La Fórmula 1 debe ser difícil y casi inalcanzable. El regreso de Robert no es el mensaje correcto", comentó Villeneuve.

Dicho lo cual, el canadiense destaca el mérito que tiene el polaco por volver a competir. "Es un gran logro que Kubica haya regresado después de tantos años, realmente increíble. Si has hecho algo que amas, sabes lo que te estás perdiendo y trabajarás aún más duro para recuperarlo. También estoy seguro de que hará todo lo posible para mantenerse en la cima. Si estuviera en su lugar, haría lo mismo. No debes dejar pasar esa oportunidad ".