Alonso: "No me estoy divirtiendo nada con el coche del Dakar"

El español Fernando Alonso acompaña en el GP de Baréin al equipo McLaren, con el que realizará los tests oficiales del 2 y 3 de abril. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006, con Renault) valoró todo lo que está haciendo desde que dejó la categoría reina.

«He tenido la suerte de elegir toda mi carrera lo que quería hacer. Ahora mismo los retos que tengo fuera me están haciendo más fuerte y más piloto total. En F1 los 20 pilotos tiene un talento enorme y solo gana el que además tenga el mejor coche, y eso ya lo he tenido», explicó ante las cámaras de Movistar+ F1.

«Habiéndolo tenido y habiendo ganado dos mundiales, digamos que esta parte del mundo del motor la he completado», declaró Alonso, que en su día dejó la puerta abierta a un posible regreso con un coche ganador.

El asturiano declaró que «aún no» disfruta cuando, por ejemplo, prueba un coche del rally Dakar, como hizo esta semana en Sudáfrica al volante de un Toyota Hilux: "Cuando la gente me escribe y me dice que me estoy divirtiendo yo lo que digo es que yo no me estoy divirtiendo nada. Yo no soy todavía dueño de lo que hago, necesito más preparación y por eso no lo disfruto como la Fórmula 1, porque no lo tengo todo por la mano, aún. Es un ejercicio de superación más».

«Tengo ganas de conducir el McLaren», añadió respecto a los tests del martes y miércoles. «El poder venir a Baréin y subirme al F1 es un placer. Si además puedo ayudar al equipo intentando entender el coche de este año, comparándolo con el del año pasado, estoy encantado de ayudar; como este fin de semana si veo algo desde fuera», declaró. «Los resultados en Australia confirmaban las buenas sensaciones del invierno. Sabíamos que el coche tenía bastante potencial, pero también sabemos que los tres equipos punteros siguen en otra liga. Ver un podio de alguno de los otros es casi imposible y resta emoción. Como deporte ojalá se mejore».

De hecho, Sebastian Vettel y Charles Leclerc (Ferrari), y Lewis Hamilton y Valtteri Bottas (Mercedes), lideraron la primera jornada de entrenamientos libres en Sakhir. Carlos Sainz fue séptimo por la mañana y undécimo por la tarde. Este sábado, los Libres 3 (13:00 h.) y la calificación (16:00 h.), todas por Movistar+ F1.

