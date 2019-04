Lewis Hamilton medita cambiar la F1 por la Fórmula E

Fernando Alonso puede no ser la única estrella en buscar nuevos caminos lejos de la Fórmula 1. Pero si bien en su caso lo hizo cansado de no tener un coche ganador con el que pelear por ganar carreras y títulos, más sorprendente aún sería un cambio de aires de Lewis Hamilton, gran dominador del campeonato con Mercedes desde 2014 y ganador de cinco campeonato del mundo.



El británico no tiene decidido aún su futuro, pero está meditando seriamente un cambio de aires en 2020, cuando acabe su actual contrato con Mercedes. "Es algo que he estado debatiendo. Hasta ahora siempre ha sido todo sobre la Fórmula 1. He estado compitiendo desde que tenía 8 años, voy a tener un síndrome de abstinencia masivo cuando la Fórmula 1 se detenga para mí, como todos los pilotos cuando dejan de correr".



El ejemplo de Fernando Alonso lo tiene muy presente. ""Hay otras cosas que hacer. Supongo que hay otras categorías que podría hacer, Fernando Alonso está en Indycar y ves a Kimi Raikkonen todavía empujando los límites" tras haber probado también en los rallys".



Pero si hay una categoría que llama especialmente la atención a Hamilton es la Fórmula E. "Crecí en la misma época que Gary Paffett. Él es un poco mayor que yo y ahora está compitiendo en Fórmula E. Entonces, quién sabe, en el futuro tal vez sea donde pueda usar mis habilidades, pero a medida que envejeces es más difícil encontrar la motivación para mantener la concentración y tienes que encontrar algo que ames".