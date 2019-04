Marta García: "Creo que puedo quedar en el Top5 el primer año"

Con solo 18 años, Marta García es la única española que ha logrado entrar en la parrilla del primer Mundial Femenino de Fórmula y no quiere dejar escapar la oportunidad de hacerse un nombre para seguir el camino hacia su sueño, la Fórmula 1. En una entrevista a Superdeporte, desgrana su camino hasta llegar a las W Series, sus perfectivas y planes de futuro, dentro y fuera de la competición en la que debutará este año.

¿Ha asimilado ya que es una de las elegidas para el primer Mundial de las W Series?

—Sí y estoy muy contenta de haberlo logrado. Fueron unos días de muchos nervios en los tests de Almería. Mantener la incertidumbre hasta casi el último día hace que estés nerviosa, pero ha merecido la pena y estoy más que contenta.

—¿Qué pruebas tuvo que hacer en Almería?

—Estuvimos haciendo mucho físico, nos enseñaban qué ejercicios podíamos hacer antes de salir a pista. Después hacíamos pistas, en tandas de cinco o seis vueltas y mirábamos los datos con los ingenieros.

—Al final hay una parrilla con 13 nacionalidades y cinco británicas. ¿Hay alguna favorita a priori?

—No conocía a la mayoría, la verdad. Sí había oído hablar de Visser y de Chadwick un poco, pero viendo los tests, creo que estaban al mismo nivel que el resto, no creo que haya una favorita clara.

—¿Cómo fue el momento en el que le comunicaron que estaba seleccionada?

—Fue un poco raro porque no sabíamos cómo iba a ser todo. Se supone que íbamos a rodar solo el cuarto día, nos dijeron que bajásemos todas a donde estaban los jueces y nos dijeron que habían pensado que doce de nosotras ya estábamos elegidas y que la pista se quedaría para el resto, para aprovechar el último día y ganarse las últimas plazas.A mí me nombraron entre esas primeras doce y entonces ese día ya solo hice ejercicio físico y poco más. Por la tarde dijeron el resto y las cuatro pilotos reserva. Fue una alegría muy grande.

—¿Da tiempo a hacer amistades entre tanta competitividad?

—Cada una hacía su trabajo, pero luego había buen rollo también. Nos las conocía de nada, pero hice muy buena relación con las italianas y me las llevo como amigas, aunque solo seleccionaron a una.

—¿Están haciendo los tests de Lausitzring, pero no es uno de los circuitos del Mundial y le son desconocidos. ¿Será eso un problema?

—Un poco al no conocerlos, pero de todas formas, tampoco nos dejan entrenar a ninguna antes del inicio para que no haya desigualdad, aunque es verdad que hay pilotos que sí han rodado en esos circuitos en otras categorías.

—¿Va a centrarse exclusivamente en este campeonato o teniendo en cuenta que son solo seis carreras completará el año corriendo en alguna otra competición?

—De momento solo en este y solo cuando acabe veré si tengo ocasión de hacer alguna carrera más.

—¿Le llegó alguna felicitación especial al ser la única española que estará en el primer Mundial femenino?

—Mis padres, mis familiares, mis amigos y amigas y mucha gente que no conozco pero que me ha dado la enhorabuena. estoy muy agradecida a todos.

—¿Qué recuerdos le quedan de aquella experiencia con 15 años en Maranello?

—Estuvo muy bien, por unos días nos sentimos pilotos Ferrari, nos enseñaron los entrenamientos físicos que hacían, nos presentaron a los pilotos y también estuvimos haciendo unas pruebas psicológicas. También estuvimos medio día en pista con un F4 y el ingeniero jefe de Ferrari nos preguntaba cómo había ido, qué habíamos sentido. Fue una experiencia muy buena, es algo que no se vive siempre.

—¿Qué objetivo se pone para este campeonato?

—Es difícil pero viendo cómo fueron los tests anteriores y con mi capacidad de trabajo, creo que puedo quedar en el top5, pero si puedo ganar lo intentaré. De todas formas no me voy a poner la presión de ganar. El primer objetivo será quedar entre las cinco primeras y si va bien ya veremos después. Otro año ya me pondría un objetivo más ambicioso.

—Este campeonato puede abrirle muchas puertas, pero aunque aún sea pronto, imagino que aún sigue pensando en llegar algún día a la Fórmula 1 no?

—Sí, si lo haces bien nos puede abrir muchas puertas de otras categorías, de F3 FIA, Fórmula Open... Hay muchas escuderías que se pueden fijar en una porque supongo que estarán todos muy atentos a cómo van las W Series. Es una gran oportunidad y hay que aprovecharla.

—No está mal tampoco el premio económico para la campeona y más en un deporte en el que cada vez es más importante contar con respaldo económico para poder correr.

—Sí porque si quedas primera podría casi cubrirte un gran campeonato. Además, no pagamos nada, solo debemos concentrarnos en conducir.

—¿Lo podrá compaginar con los estudios?

—Me queda 2º de Bachillerato y quiero acabarlo este año para hacer la selectividad en junio, aunque en poco tiempo he estado en Austria, Almería y Alemania. he estado varias semanas sin ir a clase y será difícil, pero iré al máximo para poder hacer una carrera.