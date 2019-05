Horario y televisión del asalto de Alonso a la Triple Corona

Fernando Alonso ha entrado en modo Indianapolis. «Las próximas dos semanas todo va a ser Indy500», anunciaba este lunes en sus redes sociales el piloto español, que el próximo 26 de mayo luchará por la victoria en las 500 Millas y con ello la ansiada Triple Corona a la que aspira tras ganar el GP de Mónaco en dos ocasiones, y las 24 Horas de Le Mans.

Una triple corona que será cuádruple pues Alonso también ha conquistado las 24 Horas de Daytona este mismo año, como ha recordado en varias ocasiones el asturiano. Será la segunda vez que Alonso corra las 500 Millas, tras su abandono hace dos años por avería cuando lideraba la prueba a falta de media hora.

La parrilla para la salida lanzada se configurará este sábado en una larga calificación de seis horas, en las que los nueve mejores pasarán a la lucha por la pole del domingo en el 'fast nine'.

El programa completo de competición es el que figura en la tabla adjunta, con los horarios en España. Las 500 Millas de Indianapolis podrán seguirse desde España en directo y exclusivamente a través de Movistar+, plataforma que la televisará en sus canales Movistar+ F1 y #Vamos.



Horarios 500 Millas de Indianápolis

MARTES 14 DE MAYO

17:00-19:00 Entrenamientos libres (sin novatos)

19:00-21:00 Rookie Orientation

Program / Refresher Tests

21:00 - 00:00 Entrenamientos libres

MIÉRCOLES 15 AL VIERNES 17 DE MAYO

17:00-00:00 Entrenamientos libres

SÁBADO 18 DE MAYO

14:00-14:30 Entrenamientos libres (G1)

14:30-15:00 Entrenamientos libres (G2)

15:00-15:30 Entrenamientos libres

17:00-23:50 Clasificación general

DOMINGO 19 DE MAYO (Pole Day y Bump Day)

16:15-16:45 Entrenamientos libres (Fast Nine)

16:45-17:15 Entrenamientos libres

(Last Row Shootout)

18:15-19:15 Last Row Shootout

(Posiciones 31 - 33)

19:1-20:15 Fast Nine (posiciones 1 - 9)

21:15-00:00 Entrenamientos libres

LUNES 20 DE MAYO

18:00-20:00 Entrenamientos libres

VIERNES 24 DE MAYO (Carb Day)

17:00-18:30 Entrenamientos libres

DOMINGO 26 DE MAYO

18:20 500 Millas de Indianápolis