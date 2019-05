Vídeo: Accidente de Alonso en las 500 Millas de Indianapolis

Las 500 Millas de Indianapolis están ya en marcha y Fernando Alonso se encuentra disputando los primeros entrenamientos libres a bordo de su McLaren. Sin embargo, no han comenzado muy bien las cosas para el piloto asturiano, que ha estrellado su monoplaza contra el muro en los Libres 3 este miércoles en Indianapolis. Alonso no ha sido capaz de controlar su McLaren y, tras estrellarse contra el muro exterior, ha salido disparado chocando varias veces más hasta detenerse, con el coche prácticamente destrozado. Ya en el box, Alonso ha pedido perdón. "Error mío sobreestimar el grip en la T3 hoy. Lo siento por el equipo y por los mecánicos que tendrán que trabajar mucho ahora. Lección aprendida. Volveremos más fuertes a final del día o mañana", ha escrito Alonso en su cuenta de 'twitter'.







Mistake from my side underestimating the grip in T3 today. I'm sorry for the team and the guys that have to work a lot now. ?? Lesson learned. ?? . We will be back stronger later today or tomorrow.