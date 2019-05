Vídeo: Checo Pérez casi atropella a dos comisarios

El Gran Premio de Mónaco esquivó la tragedia gracias a los buenos reflejos del mexicano Sergio 'Checo' Pérez. El piloto del Racing Point , cuando enfilaba la calle de garajes, estuvo a punto de atropellar a dos comisarios que retiraban piezas del Ferrari de Leclerc que había pinchado momentos antes.





After this incident, I'm just very happy with the outcome of my day. That we all can go back home safe and sound with our families. For the safety of the marshals I hope it never happens again! ?? #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/PP8Me3Frlz